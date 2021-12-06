Bebek SPA ve aktivite merkezi Afşin'de hizmete açıldı

Sıcak,ferah ve hijyenik bir ortamdan bebeklerin hoşlandığı Müzikler eşliğinde her bebek için ayrı doldurulan ve mevsim şartlarına veya annelerin tercihine göre sıcaklığı ayarlanan jakuzilerde yüzme ve oyun aktivitesini gerçekleştirecekleri evlerinin rahatlığında Asel baby spa merkezi kıymetli bebekleri ve ailelerini bekliyor.

Afşin Haber Merkezinin sorularını yanıtlayan Asel Baby Spa ve Aktivite Merkezi sahibi Ayşin Çelik, bu keyfi ve bol kazanımlı aktiviteyi kendi bebeğime yaşatmak istedim ve arayışa girdim en yakın baby spa İl merkezinde bulunuyor bu bende yakınlarda olsa daha da iyi olurdu düşüncesi oluşturdu ve benim gibi düşünen annelerde vardır diyerek bu merkezi hizmete açtım dedi.

Yüzme insan sağlığı için tüm vücudu aktif çalıştırması nedeniyle en kıymetli spor ve en keyifli aktivite diyen Ayşin Çelik, jakuzilerimiz bir bebeğin rahatlıkla yüzebileceği derinlikte ve büyüklüktedir.Anneler Floating ve Hidroterapi esnasında bebekleri ile temas edebildiklerinden dolayı da oldukça güvenilir.Bebeklerimizi boyun simidi takılıp su içerisine bıraktığımızda ebeveyn ile temasta bulunabiliyor hatta çoğu bebek bu simit sayesinde yüzme aktivitesinin keyfini bireysel olarak çıkarıyor ve baby spa'nın özgüven uyandırıcı ve destekleyici kazanımı ortaya çıkıyor.Baby spa sadece keyif için değil bir çok sağlık sorunlarında da yardımcıdır.Başlıcaları kolik ve gaz sancısın ortadan kalkmasına yardımcı, soğuk algınlığı, baş ağrısı,mide sorunları, sindirim sistemi problemleri,kas ve sinir problemleri, hazımsızlık, uyku bozuklukları ve yeni doğan bebeklerin stres problemlerine iyi gelmektedir bu sebeplerden dolayı tüm bebeklerimizi merkezimize keyifli ve bol kazanımlı aktiviteye bekliyoruz dedi.

Bebekler seanslar halinde kabul ediliyor. Her seans 60 Dakika. Her 60 Dakika da 2 bebek seansa alınıyor.Her seans arasında Seansların gerçekleştiği odalarda,jakuzilerde hijyenik bir şekilde temizlenerek ikinci seansa hazırlanıyor. Abone olunabiliyor diyen ASEL Baby Spa ve Aktivite Merkezi Sahibi Ayşin Çelik, Tüm bebeklerimize evlerinin konforunda, hijyenik ve pandemi kurallarına riayet edilen farklı bir ortam sunuyoruz.Tüm annelerimizi bebekleriyle birlikte gelip bu keyifli anları yaşamalarını bekliyoruz dedi.

Bebekler ve aileleri buraya keyifli ve sağlık açısından birçok kazanım sağlayan aktivite yapıp bunun yani sıra güzel anı biriktirmek için gelmeli.

Tüm bölge annelerine ve kıymetli bebeklerine hayırlı olsun.