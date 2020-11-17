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Bediüzzaman Bulvarı Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Binevler ve Mimar Sinan mahallelerini bağlayan Bediüzzaman Bulvarı’nda yenileme çalışmalarına başladı.

Bediüzzaman Bulvarı Yenileniyor

Bediüzzaman Bulvarı Yenileniyor

Büyükşehir Belediyesi, Binevler ve Mimar Sinan mahallelerini bağlayan Bediüzzaman Bulvarı’nda yenileme çalışmalarına başladı.

17 Kasım 2020 Salı 17:41
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yol yenileme ve asfalt çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Onikişubat ilçesine bağlı Binevler ile Mimar Sinan mahallelerini birbirine bağlayan Bediüzzaman Bulvarı’nda yenileme çalışması başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Ekiplerimiz şehir merkezinde de aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Bediüzzaman Bulvarı üzerinde deforme olan asfaltın kazıma işlemi gerçekleştirildi. Asfalt çalışmalarının da başlatıldığı arterde ulaşım konforu daha da artacak” ifadeleri kullanıldı.

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