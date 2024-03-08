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Bekir Eryılmaz; “Rant belediyeciliği gidecek hizmet gelecek”

BBP Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz, ilçe halkının desteği her geçen gün artan desteği ile en iddialı aday konumuna geldi.

Bekir Eryılmaz; “Rant belediyeciliği gidecek hizmet gelecek”

Bekir Eryılmaz; “Rant belediyeciliği gidecek hizmet gelecek”

BBP Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz, ilçe halkının desteği her geçen gün artan desteği ile en iddialı aday konumuna geldi.

08 Mart 2024 Cuma 16:25

Seçim çalışmalarını ekibiyle birlikte aralıksız sürdüren Büyük Birlik Partisi (BBP) Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Bekir Eryılmaz’a, halkın desteği her geçen gün artıyor. Her gün partiye yeni katılımlar olurken, açıkladığı projeleri de kabul gördü.

İlçenin en iddialı adayı olarak görülen Eryılmaz, ihtiyaçlarına cevap veren gerçekçi projelerle halkın karşısına çıktığına dikkat çekerek; “Biz Dulkadiroğlu İlçemizi ve halkımızı bugün tanıyoruz. İlçemizi sokak, mahalle mahalle tanıyorum. Çünkü ben Dulkadiroğlu’nun öz evladıyım. Sorunları da çözümleri de gayet iyi biliyorum.

Ekibimizle gittiğimiz her yerde hemşehrilerimizin bizi güler yüzü ile karşılıyor. Her biriyle ayrı bir gönül bağımız. Elbette bunun sebebi, kendilerinin derdiyle dertlenmemiz.

Bizler hayal peşinde koşmuyoruz, uçuk kaçık projelerle vatandaşımızı kandırmıyoruz. Vatandaşımızın hayatını kolaylaştıracak, ilçemizi gerçek anlamda metropol ilçe haline getirecek projelerimizi ortaya koyuyoruz. Halkımızda bizim samimiyetimize inanıyor ve her geçen gün destekleri çığ gibi büyüyor” dedi.

Eryılmaz, konuşmasının devamında; “31 Mart’ta biz yetkiyi alırsak, ilk olarak imar sorunu çözeceğiz. Rant belediyeciliği bitecek, hizmet belediyeciliği başlayacak.

KÖYE DÖNÜŞ TEŞVİKLERİ

Özellikle Köye Dönüş Teşvikleri ile kırsal alanlarımızı daha yaşanabilir hale getireceğiz.

İlgili Bakanlıklar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçekleştirilecek protokoller çerçevesinde, Geriye Dönüş Projesi desteklenecektir. Proje, geri dönülen kırsal bölgelerde hayatın yeniden başlatılması ve kalıcı hale getirilmesi için gerekli alt yapı hizmetlerinin sunulmasını kapsamaktadır.

Bu amaçla;Başta gençler olmak üzere köylerinden göç etmiş ancak tarım, hayvancılıkta üretim yapmak üzere geriye dönmek isteyen vatandaşlarımıza;

Sosyal ve rehabilitasyon içerikli projeler üretilecek. Meslek edindirme ve istihdam projeleri geliştirilecek. Bölgede yol, toplu taşıma, su, elektrik, konut, kanalizasyon alt yapıları tesis edilecek.

Tarımsal üretim ve verimliliğin artırılması için bölgeye uygun kaliteli tohum çeşidinin kullanılmasına yönelik yerli ve milli tohum teşviki ve desteği sağlanacak. Yerli ve milli tohum çeşitliliğini ve kalitesini arttırmak ve yaygınlaştırmak suretiyle tarımsal üretimde verimliliğin sağlanması desteklenecektir.Mahsul ve ürün miktarını artırmak, gıda kalitesini yükselterek sağlıklı besin ihtiyacını karşılamak üzere gerekli zirai ve mühendislik desteği verilecektir.Hibe ve destek programlarına erişim ve takip eden süreçlerde ihtiyaç duyacakları bilgi akışı sağlanacaktır.

Kırsalda veterinerlik desteğiyle, büyük ve küçükbaş hayvanların kontrol ve muayenesi ile hastalıkların teşhis ve tedavisi sağlanacaktır.

Belediye bünyesinde kırsalda hayvancılık desteği kapsamında kaliteli ve ekonomik yem üreterek bölgede yem ve fiyat dengesi sağlayan unsur olacak bir yem fabrikası kuracağız” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Bekir Eryılmaz; “Rant Belediyeciliği Gidecek Hizmet Gelecek”
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