Berberoğlu Ailesinin Mutlu Günü

Kahramanmaraş’ın tanınmış iki ailesinin mutlu gününde AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Mustafa Çakar, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcıları YemlihaÖzşahan, Ali Arif Yenipınar, Cuma Tekinşen ve çok sayıda misafir çiçeği burnunda çifti yalnız bırakmadı.

Genç çiftin nikah akdini gerçekleştiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, her iki taraf içinde nikah akdinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Mutlulukları gözlerinden okunan çitin düğün töreni, pasta kesimi ve tebriklerin kabulü ile devam etti. Düğün töreni renkli görüntülere sahne olurken, çiti aileleri, akrabaları, dostları ve arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Düğün törenin ardından misafirlere tek tek teşekkür eden Dulkadiroğlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Cengiz Berberoğlu, “Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan saygıdeğer dostlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın bir ömür boyu mutlu olması için dua ediyoruz. Darısı bekarlarımızın başına.”

