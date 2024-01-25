Bertiz Akpınar’ı bağrına bastı!

Yeniden Refah Partisi Dulkadiroğlu Belediye Başkan Adayı Mehmet Akpınar, kendisinin de doğduğu yer olan Bertiz bölgesine çıkarma yaptı.Bertiz’de Çobanlı ve Kılağlı Mahallelerine ziyaretlerde bulunarak vatandaşlarla bir araya gelen Akpınar, vatandaşların büyük ilgi ve teveccühü ile karşılaştı. Bertiz’inBudaklı Mahallesi’ne de ziyarette bulunan Akpınar, burada bir cenazeye de katılarak taziye sahiplerine baş sağlığı diledi. Mahalle muhtarlarını ve bölgede yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret eden Akpınar, bölgedeki genel sorunları dinledi. Bertiz’de yaptığı ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Akpınar, ilçede kent merkezi ve kırsal bölgeler ayrı olmak üzere bütün mahallelerin sorunlarını bildiklerini ve sorunların çözümünü de bildiklerini söyledi. Kırsal mahallelerin en büyük problemlerinden birisini ulaşım olduğunu kaydeden Akpınar, bu problemleri çözecek birikimlerinin ve projelerinin olduğunu ifade etti.

HALKIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ

31 Mart yerel seçimlerinde vatandaşlardan destek beklediklerini ifade eden Akpınar, şunları kaydetti: “Belediye seçimini kazandığımız takdirde mahallelerimizin tüm eksikliklerini acilen yerine getireceğiz. İcracı müdürlerimizle mahallemizle haftalık istişare toplantımızı yerine getireceğiz. Ayrıca park kitap cafe ve kadınlarımız için kadın üretim kooperatifinin çalışması olan üretim atölyemizi mahallemize kuracağız. Belediye hizmetlerinde doğru ve yerinde yapacağımız uygulamalarla Yeniden Refah Partisi’nin belediyecilik anlayışını göstereceğiz. Halkımız burada bizi coşkuyla karşıladı. Bugün gördük ki Bertiz, Yeniden refah diyor. Halkımızdan da 31 Mart yerel seçimlerinde bizlere destek vermesini temenni ediyoruz. Coşkulu karşılamalarından ve misafirperverliklerinden dolayı Bertizli hemşerilerimize teşekkür ediyorum.”

Akpınar, belediye başkanı seçilmesi durumunda Bertiz bölgesi ve ilçe için uygulamaya koyacağı projelerin sunumunu yaparken Yeniden Refah Partisi Kadın Kolları ise Bertiz’deki kadınlarla bir araya geldi ve Yeniden Refah Partisi’ne üye çalışmalarında bulundular.