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“Beşen Sigortacılık” Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” Oldu

Mehmet Beşen tarafından 1999 yılında kurulan, Kuruluşundan bu yana zorunlu trafik, kasko, nakliyat, yangın, zorunlu DASK, sağlık, ev ve işyeri sigortası branşlarında hizmet veren Mehmet Beşen Sigorta Acenteliği; “Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” oldu.

“Beşen Sigortacılık” Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” Oldu

“Beşen Sigortacılık” Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” Oldu

Mehmet Beşen tarafından 1999 yılında kurulan, Kuruluşundan bu yana zorunlu trafik, kasko, nakliyat, yangın, zorunlu DASK, sağlık, ev ve işyeri sigortası branşlarında hizmet veren Mehmet Beşen Sigorta Acenteliği; “Türkiye Sigorta “Kahramanmaraş Yetkili Acentesi” oldu.

16 Şubat 2021 Salı 16:59
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Ülkemizin önemli kamu sigorta şirketi, Güneş, Ziraat ve Halk Sigorta TVF bünyesinde birleşmesi ile 2020 yılının Eylül ayında tanıtım toplantısını bizzat Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan programla Türkiye Sigorta A.Ş. kurularak ülkemizde sigortacılık faaliyetlerine başladı.

Beşen Sigortacılık sahibi Mehmet Beşen, yaptığı açıklamada şunları belirtti; “ Biz acenta olarak 25 yıldan bu yana kendi işyerimizde ilkeli, güvenilir ve müşteri memnuniyeti odaklı olarak hizmetimizi sürdürmekteyiz.

Bugün ise acentelik bünyemize aldığımız, gücünü adından alan Türkiye Sigorta A.Ş. Kahramanmaraş yetkili acentesi olmasının mutluluk ve sorumluluğunu yaşamaktayız

Şu an sektör lideri konumunda olan Türkiye Sigorta, tüm sigorta branşlarında yenilikçi, iddialı ve rekabetçi bir anlayış ile halkımıza hizmet sunacaktır. Bizlerde acenta olarak bu gücü Kahramanmaraş halkına ulaştırmak istiyoruz” dedi.

Mehmet Beşen Sigorta Acenteliği” Yetkili acentesi olarak amacımız; “Satış öncesi ve sonrası beklentilerini saptayarak, kısa zamanda hızlı ve doğru çözümler üretmek, müşterilerimizin risklerini değerlendirmek. İhtiyaçlarına en uygun ve ekonomik poliçeyi hazırlama. Hasar/tazminat durumu oluştuğunda bilgilendirme ve yönlendirme yaparak bu süreci kolaylaştırmak. Nitelikli, kaliteli ve kesintisiz hizmet vererek maksimum memnuniyeti sağlayabilmek için Sigorta Şirketi ile arasında bir köprü vazifesi yapmaktır” dedi.

Son Güncelleme: 16.02.2021 18:23
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