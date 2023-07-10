Beşen Sigortadan ‘Asrın Felaketi’nde Tarihi Hizmet

Mehmet Beşen tarafından 1999 yılında kurulan, kuruluşundan bu yana zorunlu trafik, kasko, nakliyat, yangın, zorunlu DASK, sağlık, ev ve işyeri sigortası branşlarında hizmet veren Mehmet Beşen Sigorta Acenteliği, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde önemli bir misyon üstlenerek, tarihi bir hizmete imza attı. Özellikle deprem sonrası acil bir reaksiyon alarak, müşterilerinin yanında olmak adına 7/24 esasına göre mesai yapan Beşen Sigorta Acenteliği, müşterilerinin yaralarını bir nebzede olsa sarmak ve mağduriyetlerini gidermek adına 2 milyar TL’yi aşkın ödeme yaptı.

“MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Konu ve süreçle ilgili değerlendirmelerde bulunan Beşen Sigorta Acenteliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Beşen, şunları söyledi:“6 Şubat günü çok kötü bir felakete hep birlikte tanıklık ettik. Bu felakette maddi ve manevi olarak çok ciddi kayıplar verdik. Öncelikle depremde şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza ise şifalar diliyorum. İnşallah ülke olarak bir daha böyle bir felakete tanıklık etmeyiz. Depremden sonraki süreçte Beşen Sigorta Acenteliği olarak ani bir refleksle müşterilerimiz için harekete geçtik. Bu noktada zararların belirlenmesi adına gayret gösterdik ve bu süreçte asla mesai menfuru gözetmedik. Çalışmalarımız sonucunda firmalarımıza yaklaşık 2 milyar TL’nin üzerinde ciddi bir ödeme gerçekleştirdik. Beşen Sigorta olarak, inşallah hizmet vermeye ve müşterilerimizin yanında olmayan devam edeceğiz.





TÜRKİYE SİGORTA’YA TEŞEKKÜR

Tabii depremden sonraki süreçte gerek şehrimize gerek bölgeye gelerek, bizlerin yanında olan ve desteğini esirgemeyen Türkiye Sigorta Genel Müdürümüz ve Türkiye Sigortalar Birliği Başkanımız Sayın Atilla Benli’ye, Türkiye Sigorta’nın kıymetli yöneticilerine ve Allianz Sigorta yöneticilerine teşekkür ediyorum.



“İLKELİ, GÜVENİLİR VE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAKLI HİZMETİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Biz acente olarak 24 yıldan bu yana kendi işyerimizde ilkeli, güvenilir ve müşteri memnuniyeti odaklı olarak hizmetimizi sürdürmekteyiz. Satış öncesi ve sonrası beklentilerini saptayarak, kısa zamanda hızlı ve doğru çözümler üretmek, müşterilerimizin risklerini değerlendirmek, ihtiyaçlara en uygun ve ekonomik poliçeyi hazırlamak, hasar/tazminat durumu oluştuğunda bilgilendirme ve yönlendirme yaparak bu süreci kolaylaştırmak ve nitelikli, kaliteli ve kesintisiz hizmet vererek maksimum memnuniyeti sağlayabilmek için sigorta şirketi ile arasında bir köprü vazifesi yapmaktır.”