BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç'tan basın bayramı mesajı

Mesajında, demokratik toplumların en önemli güvencesi haline gelen basın sektörünün, kendini sürekli yenileyen ve etkinliğini her geçen gün artıran yapısıyla özgürlüklerin teminatı olma görevini başarıyla sürdürdüğünü belirten BİK Genel Müdürü Cavit Erkılınç, şu ifadelere yer verdi: “Görsel, yazılı ve dijital mecralarla haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basınımızın, kamuoyunun hızlı, doğru ve tarafsız bir şekilde bilgilendirilmesinde üstlendiği vazifeyi devam ettirmesi ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. 2000’li yılların başından itibaren ülkemizde ifade özgürlüğünün önündeki engellerin teker teker kaldırılmasıyla birlikte basın camiası, çok sesli, objektif ve bağımsız hüviyetini yeniden kazanmaya başlamıştır. Bugün her türlü fikir ve görüşün görsel, yazılı ve dijital tüm mecralarda özgürce ifade edilebilmesi ülkemiz için büyük bir zenginlik kaynağıdır.Ülkemiz basın hayatının çok sesli ve objektif yapısı, özellikle dijital mecraların çeşitlenmesiyle birlikte, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan dezenformasyonlarla hedef alınmaktadır. Aslında doğrudan basınımızın itibarına yapılan bu saldırılar, doğru ve gerçek bilgiyi ilkeli ve objektif olarak okurlarına sunan medya mensupları sayesinde bertaraf edilmektedir.”

Türk basınının kamudaki en büyük destekçisi olan Basın İlan Kurumu’nun bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de özgür haberciliğin garantörü olmayı sürdüreceğini vurgulayan Erkılınç, şunları kaydetti: “Tüm dünyayı etkileyen geleneksel medyadan dijitale geçiş sürecinde Basın İlan Kurumu’nun birinci önceliği; yeni teknolojilerle birlikte yaşanan mecra değişiminin getirecekleri ve bu olağanüstü dönüşüme basının uyum sağlaması olmuştur. Ayrıca, Türkiye’nin her köşesinde görevlerini başarıyla sürdüren kıymetli basın çalışanlarının sosyo-ekonomik standartlarının yükseltilmesinin, ülkemiz sathında yerleşen demokratik ve özgürlükçü iklimi daha da besleyeceğine dair inancımı özellikle vurgulamak istiyorum. Bu düşüncelerle, Basın Bayramı’nızı kutluyor, Basın Ahlak Esasları’na uygun, insan haklarına saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışıyla mesaisini sürdüren tüm medya çalışanlarımıza başarılar diliyorum