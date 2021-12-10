BİK Müdürü Veysel Kara’dan UGİYAD’a ziyaret

Kahramanmaraş’ta Eylül ayında göreve başlayan BİK Müdürü Veysel Kara, kentte basın yayın sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu ziyaretlerini UGİYAD ile sürdürdü. UGİYAD dernek merkezinde gerçekleştirilen ziyarette; Kahramanmaraş basınının geçmişi, pandemi döneminde gazetecilik ve olası internet yasası konuşuldu. Basın İlan Kurumu’nun gazeteciler ile kamu kurum ve kuruluşları arasında köprü görevi gördüğünü belirten İl Müdürü Veysel Kara, sistemlerine kayıtlı süreli yayınların daha kaliteli ve sürdürülebilir olması için gayret ettiklerini söyledi.

“İNTERNET YASASININ EKSİKLİĞİ GAZETECİ ENFLAFSYONUNUN EN BÜYÜK SEBEBİDİR!”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren UGİYAD Genel Başkanı Kenan Onaran, BİK Müdürü Veysel Kara’nın sektöre karşı duyarlı tutumu, sektör temsilcileri ve sektörel kuruluşlarla görüş alışverişinde bulunması nedeniyle Kara’ya teşekkür etti. Teknolojinin gelişmesiyle toplumda gazetecilik anlayışı ve algısının değiştiğini ifade eden Başkan Kenan Onaran, bu durumun yeni yasal düzenleme ihtiyaçlarını da beraberinde getirdiğini dile getirdi. Türkiye’nin kapsamlı bir internet yasasına ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Onaran, aksi takdirde sektörün gazetecilik enflasyonuna yenik düşeceğini kaydetti. Onaran, “Basılı olarak yayın hayatını sürdürmeye çalışan süreli yayınlar can çekişiyor. Gazetelerin maliyetlerinin her geçen gün artması, internet haber siteleri ve sosyal medya ağlarına erişilebilirliğin yaygın olması, mesleki kriterlerin aranmaması ve maliyeti daha az olduğu için internet haber sitelerine yönelimin artması, ülkemizde ‘Gazeteci Enflasyonu’na sebep olmaktadır. Bu işin standartlarını belirleyen bir internet yasasının olmaması da Gazetecilikle hiçbir ilgisi olmayan kişilerin sektöre girişini kolaylaştırmakta bu durum da ‘Gazeteci Enflasyonu’nu körüklemektedir. Kısacası internet yasasının eksikliği gazeteci enflasyonunun en büyük sebebidir. Ne zaman ki kapsamlı bir internet yasası çıkartılarak bu işe bir standart gelir, o zaman bu işe kalite gelir” dedi.

“İNTERNET YASASI, SÜRELİ YAYINLAR İÇİN CAN SİMİDİDİR!”

İnternet yasasının eksikliğinden kaynaklı oluşan ‘Gazeteci Enflasyonu’nun süreli yayınları da ciddi derecede tehdit ettiğine değinen Onaran, “Basılı olarak yayın hayatını sürdüren süreli yayınlar, resmi ilanların dışındaki gelir kaynaklarını, ‘Gazeteci Enflasyonu’nun bir parçası olan haber siteleriyle paylaşmak durumunda kalıyor. Dolayısıyla adına geleneksel dediğimiz bu süreli yayınlar çok ciddi gelir kaybı yaşıyor. Bu yayınlarımız için ise ‘Kapanmak’ kaçınılmaz son haline geliyor. O yüzden kapsamlı bir internet yasasının hem süreli yayınlar için bir can simidi olacağına hem de sektörün geleceğinin daha kaliteli şekillenmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz. Yalnız çok geç olmaması için bu yasanın bir an önce çıkartılması gerekiyor” ifadelerine yer verdi.