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Bin yıldır oyunları bozuyoruz

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “bin yıldır yaşadığımız topraklarda, üzerimize kurulan oyunları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ettik. Şimdi ise 15 Temmuz dahil yine tüm oyunları Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milletimizin feraseti ile bertaraf etmeye devam ediyoruz” dedi.

Bin yıldır oyunları bozuyoruz

Bin yıldır oyunları bozuyoruz

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan; “bin yıldır yaşadığımız topraklarda, üzerimize kurulan oyunları her zaman birlik ve beraberlik içerisinde bertaraf ettik. Şimdi ise 15 Temmuz dahil yine tüm oyunları Cumhurbaşkanımızın dik duruşu ve milletimizin feraseti ile bertaraf etmeye devam ediyoruz” dedi.

28 Ekim 2020 Çarşamba 14:54
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Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yaptığı açıklamada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah arkadaşlarının önderliğinde ilan edilen Cumhuriyet’in 97’inci yıl dönümünü kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını belirtti.

Esareti ve dayatmaları hiçbir zaman kabullenmeyen Türk Milleti, geleceğine ve hürriyetine kast eden işgalcilere karşı başlattığı mücadele, Çanakkale’de, Sakarya’da, Kahramanmaraş’ta, Gaziantep’te ve yurdun dört bir tarafında tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıkla zaferle taçlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti, 97 yıldır karşısına çıkan zorlukların üstesinden gelerek yoluna devam etmiş, bilhassa son dönemdeki atılımlar sayesinde, bugün dünyanın yükselen güçleri arasında yer almayı başarmış bir devlettir. Büyüyen ekonomisi, güçlü demokrasisi, temel insani değerlere olan bağlılığı, ilkeli ve vizyoner dış politikasıyla Türkiye, bölgesinde ve dünyada bir ilham kaynağı olmayı günümüzde de sürdürmektedir.” Dedi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, AK Parti iktidarıyla birlikte cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş yatırımlar ve kalkınma hamleleri gerçekleştirildiğine de değinen Başkan Yılmazcan; “Sağlıktan eğitime, tarımdan sanayiye her alanda devrim niteliğinde adımlar atılmış ülkemiz, bölgesinde önemli bir güç haline gelmiştir. Her zamankinden çok daha fazla milli birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, daha güçlü bir Türkiye için mücadelemize devam edeceğiz ve vatanımıza olan hizmet aşkımız artarak sürecektir." dedi

Son Güncelleme: 28.10.2020 16:23
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Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim YılmazcanBin Yıldır Oyunları Bozuyoruz
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