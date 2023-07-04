Binevler Cadde Yenileme Projesinde Asfalta Geçildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla eksik kalanBinevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgede tekrar başladığı yapım çalışmalarını sürdürüyor. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde peyderpey asfalt serimi gerçekleştirilirken orta refüjlerin düzenlenmesi ve peyzaj çalışmaları da devam ediyor. İlk olarak Alparslan Türkeş Bulvarı’nın 1 kilometrelik kısmındabaşlatılan asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından caddede yol çizgi uygulamaları gerçekleştirildi ve parklanma alanları belirlendi. Etaplar halinde sürdürülen asfalt, refüj düzenleme ve peyzaj çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanmasıyla Binevler bölgesinin en işlek arterlerinin yenilenen alt ve üstyapısıyla hizmete alınması hedefleniyor.

Çalışmalar Etaplar Halinde Devam Ediyor

Bölgede sürdürülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afet öncesinde Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi kapsamında bölgedeyağmursuyu, kanalizasyon ve içmesuyu altyapı yenileme çalışmaları ile yürüyüş ve bisiklet yolunun imalatını ve caddenin aydınlatmasını tamamlamıştık. Ancak yaşadığımız asrın felaketi dolayısıyla projemizde aksamalar meydana geldi. Bölgede tekrar çalışmalarımıza başladık. Yıkım çalışmalarının tamamlandığı bölgelerde asfalt ve refüj düzenleme uygulamalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde son çalışmalarımızı da tamamlayarak Binevler bölgemizdeki arterleri yenilenen alt ve üstyapısıyla şehrimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.