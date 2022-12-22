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Binevler’de Altyapı Tamam, Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 100 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde altyapı imalatları tamamlanırken üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Binevler’de Altyapı Tamam, Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Binevler’de Altyapı Tamam, Üstyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 100 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde altyapı imalatları tamamlanırken üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

22 Aralık 2022 Perşembe 16:26

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Binevler Caddesi Yenileme Projesi’nde önemli aşama kat edildi. Onikişubat’ın en işlek arterlerinden Alparslan Türkeş Bulvarı, Başkonuş Caddesi, Bediüzzaman Bulvarı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Barbaros Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, Hanefi Mahçiçek Bulvarı, Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi ve Gazi Osman Paşa Bulvarı’nı kapsayan projede altyapı imalatları tamamlanırken üstyapı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Çalışmalarla toplamda 22 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon hattı yenilenirken, bölgede yeni yağmursuyu hatları da inşa edildi.

Binevler’in Cazibesi Artırılıyor

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, arterlerde yürüyüş ve bisiklet yolu, kauçuk zemin yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatma ve kent mobilyaları, bitkilendirme ve peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarla bölgeye toplamda 80 bin metrekare yürüyüş yolu, 4 kilometrelik kauçuk zemin yürüyüş yolu ve 4 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılacak. Zeminin sağlamlaştırılmasının ardından 2023 yılının Mart ayında da arterlerde sıcak asfalt serimine başlanacak. Yaklaşık 100 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen alt ve üstyapısıyla birlikte Binevler bölgesinin cazibesi katbekat artırılacak.

Son Güncelleme: 22.12.2022 19:48
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Üstyapı Çalışmaları Devam EdiyorBinevler’de Altyapı Tamam
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