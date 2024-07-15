Boğaziçi Bölgesinin Batısı Uygun Olmayan Alan Kapsamından Çıkarıldı

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş’a gelerek yeni Kahramanmaraş’ın imar ve inşası noktasında alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, heyelan riski dolayısıyla uygun olmayan alan olarak belirlenen Boğaziçi bölgesinin yapılan incelemeler neticesinde uygun olmayan alan kapsamından çıkarıldığını müjdeledi. Gaziantep’te bir dizi ziyarette bulunan Bakan Murat Kurum, ziyaretlerin ardından yaptığı basın açıklamasında, “Onikişubat ilçesi Boğaziçi bölgesi, heyelan riski nedeniyle uygun olmayan alan olarak belirlenmişti. Bilim insanlarımız 6 ay boyunca bölgede detaylı bir çalışma gerçekleştirdi. Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş ziyaretimizde bilimsel raporun sonucunu bu hafta açıklayacağımızın sözünü vermiştik” dedi.

“Kahramanmaraş’a Hayırlı Olsun”

Bakan Kurum açıklamalarının devamında, “Raporun sonucuna göre söz konusu alan üzerinde heyelan topuğunun da içinde yer aldığı ve eğimin yüksek olduğu yerler tespit edildi. Halihazırda üzerinde yapılaşma bulunmayan ve yapılaşmayla alakalı yapılan tespitlerde heyelan riski sebebiyle 6 ay daha o alanların izlenmesi kararı alındı. Bu alanın rekreasyon alanı olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Diğer taraftan Boğaziçi bölgesinde yapılaşmanın bulunduğu alanlarda da tüm inceleme ve izlemeler tamamlandı. Bu alanda risk oluşturacak önemli kaymaların olmadığı tespit edildi. Bu alan içerisinde gerekli zemin iyileştirmeleri yapılarak yapılaşma yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Kahramanmaraş’ımıza, afetzede vatandaşlarımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

“Sayın Bakanımıza ve Ekibine Teşekkür Ediyorum”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle göreve atandıktan sonra şehrimize gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile birlikte şehrimizde yürütülen çalışmaları yerinde incelemiştik. Sayın Bakanımız Boğaziçi bölgesiyle alakalı raporun sonucunun bu hafta duyurulacağını belirtmişti. Sayın Bakanımız şehrimize ve hemşehrilerimize müjdeyi verdi. Bilim insanlarımızın raporu doğrultusunda Tekerek Mahallesi, Batı Çevre Yolu - Karasu Bulvarı ve 97078. Sokak arasında kalan bölge uygun olmayan alan vasfından çıkarıldı. Sayın Bakanımıza ve ekibine şehrim adına teşekkür ediyorum” dedi.