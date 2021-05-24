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Boğaziçi kavşağı tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tekerek, Boğaziçi ve Haydarbey Mahallelerine bağlanan Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki kavşak çalışmasını tamamlandı.

Boğaziçi kavşağı tamamlandı

Boğaziçi kavşağı tamamlandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Tekerek, Boğaziçi ve Haydarbey Mahallelerine bağlanan Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki kavşak çalışmasını tamamlandı.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:59
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, trafik akışının yoğun olduğu arterlerde yaya ve araç güvenliğini artırıcı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Onikişubat ilçesi, Tekerek, Boğaziçi ve Haydarbey Mahallelerine bağlanan Bahçeci Hoca Bulvarı üzerindeki kavşak çalışmaları tamamlandı. Direk ana caddeye bağlanan, trafik akışını tehlikeye sokan tali yol kapatıldı. Yeni açılan güzergah asfaltlanırken, kapanan tali yol ise park alanına dahil edildi. Bulvar üzerine inşa edilen döner kavşakla da araç ve yaya geçişleri daha güvenli hale getirildi. Vatandaşlarla istişare edilerek yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirten bölge esnaflarından İbrahim Akpınar, “Yaklaşık 4 yıldır Boğaziçi Mahallesi’nde esnaflık yapıyorum. Bu süreçte bu noktada çok ciddi kazalara şahit olduk. Yapılan çalışmalar sayesinde olası birçok kazanın önüne geçilmiştir” diye konuştu.

Tali Yoldan Çıkışlara Önlem

Boğaziçi Mahallesi Muhtarı Yaşar Akdemir ise, “Büyükşehir Belediyemiz bölgede önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Öncelikle ana caddeye bağlanan tali yol kapatıldı. Bu kapanan yol park alanına yürüyüş yolu olarak dahil edildi. Bölgede yapılan kavşakla da olası trafik kazalarının önüne geçildi. Bu süreçte bizimle sürekli istişare halinde olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum. Bu çalışmayla bölgenin trafik akışı daha güvenli hale gelmiştir” ifadelerini kullandı.

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