Bölgenin haşere ve virüs savaşçısı Biyo Pest oldu

İnsan sağlığına doğrudan etki eden sektörde firmaların ruhsatlı olması hayati önem taşırken, Biyo Pest İlaçlama, uzman ve yetkili personeli ile Kahramanmaraşla birlikte çevre illerde virüs dezenfeksiyonu ve ilaçlama yaparak zararlılar savaş açtı.

Kahramanmaraş’ta 2004 yılında kurulduktan sonra böcek, haşere ve virüs üçgeninde çalışmalarını yoğunlaştıran firma, kentte bir evde, iş yerinde, alışveriş merkezinde, okulda, hastanede ve daha pek çok yaşama alanında meydana gelebilecek bir zararlı istilasını, etkili bir şekilde kontrol altına alabilen nitelikli ilaçlama hizmeti sunuyor.

Sektöre yönelik tüm gelişmeleri yakından takip eden Biyo Pest İlaçlama, böcek ilaçlama ve virüs dezenfeksiyon hizmetlerinde en yeni dezenfeksiyon ve fumigasyon yöntemleriyle müdahalede bulunur.

Çalışma alanlarıyla ilgili bilgi veren Numan Akçakoyun, Korona virüsü vakaları sonrasında ilaçlama işlerinin durumunu değerlendirdi.

Vatandaşların bu mücadelede panik olmaması ve Sağlık Bakanlığı ruhsatlı firmalarla çalışması konusuna dikkat çeken Akçakoyun, sağlığa zararlı bir işlem olmaması adına dezenfektede kullanılan ürünün öğrenilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Vatandaşların bilinçsiz kişilere bu işleri yaptırmamasını isteyen Çelebi, “Sağlık Bakanlığının ve Dünya Sağlık Örgütünün onay vermiş olduğu bir dezenfektan kullanıyoruz. Bunun dışında kullanılanlar zaten etki etmiyor, aynı zamanda sağlıkla da oynanabiliyor. Vatandaşlarımız lütfen bu konuya duyarlılığını göstermeleri için Sağlık Bakanlığı onaylı ruhsatlı firmalarla çalışsınlar.” dedi.

“KAHRAMANMARAŞ VE ÇEVRE İLLERDE HİZMET VERİYORUZ”

Akçakoyun, firmanın çalışma prensibi ve geleceğe yönelik hedefleriyle ilgili de şunları kaydetti;

“Kahramanmaraş ve çevre illerde hizmet vermekteyiz. Diyerbakır ve Türkiye’nin farklı 10 ilinde hizmet vermekteyiz. Önümüzdeki 5 yıl içinde Akdeniz, Karadeniz, Maramara bölgelerinde en az 5 şube daha açmayı planlıyoruz.

Biz haşere ilaçlama ve dezenfektan hizmeti sunan bir firmayız. Ayrıca dezenfektan ve haşere ilaçlarını toptan satışları yapıyoruz. İnsanlara bir nevi temzlik ve hijyen konusunda danışmanlık yapıyoruz. Korona sürecinde aktif bir şekilde dezernfaktan hizmeti veriyoruz. Artık insanlarda kendi işimi kendim yapayım şeklinde düşünce tarzı artık yok. Bu nedenle artık bir böcek gördüklerinde bizleri arıyorlar.”

“150 TL’YE DEZENFEKSİYON”

“Biz pandemiyle birlikte insanların ev, iş ve arabalarına kadar her alanda dezenfeksiyon işlemi yapıyoruz. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü’nün belirlediği ilaçlar var, ve bu ilaçlarından Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırlmış olması gerekiyor.

Bu ilaçları kullanarak dezenfeksiyon uygulamaları yapıyoruz. İş yerlerinde ise bu uygulamayı haftalık, 15 günlük olarak peryodik olarak yapıyoruz. İnsanlar ilaçlamayı çok büyük maliyetlerle yaptıracaklarını düşünüyorlar. Şu anda bir ev dezenfeksiyonu 150 TL’ye yapıyoruz. Buda virüssüz bir ortam için çok uygun bir rakam. Buna bugüne kadar itiraz eden bir müşterimiz olmadı.”

“EVİ TERK ETMEYE GEREK YOK”

“Evlerde dezenfeksiyon işlemini 15 günde bir tavsiye ediyoruz. Ancak evlerde yaşanan vakalar ve dışrdan gelen insan olduğu bildirildiğinde anlık olarakta hizmet veriyoruz. Kullandığımız ürünlerin kapalı ortamda 48 saat etkisini sürdürüyor. Açık ortamda bu sayı 24 saate kadar düşüyor. Kullanılan ilaçların insana herhangi bir etkisi yok, biz uygulama yaptıktan sonra insanların evlerini terk etmesine gerek kalmıyor.”

“RUHSATLI FİRMALARLA ÇALIŞILMALI”

“Bakanlık ve kamu görevlileri hem gıda hemde insanları korumak adına ortamın dezenfeksiyon işlemi yapılıp yapılmadığıyla ilgili denetlemeler yapıyorlar. Bununla ilgili de çalışılan firmaların ruhsatlı olması isteniyor. Bu uygulamayı işletmelerin kendi insiyatifine bırakmış değil. İş yerleri mecburi olarak bunu yaptırıyor ve bunuda belgelendirmek durumundalar. İlaçlama yapan firmalarında bakanlıkça ruhsatlı olması gerekiyor.”