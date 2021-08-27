Borç Yapılandırma Süresi Uzatıldı

Buna göre 30 Nisan 2021 tarihinden önceki su borçları yapılandırma işlemleri Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Eylül 2021 Tarihinde kadar devam ediyor.

Borçların yapılandırılması sonrasında ilk taksit ödeme süresi 30 Eylül 2021 den 31 Ekim 2021 e uzatılmış oldu. Yapılandırma işlemlerinizi Genel Müdürlük Hizmet Binası İlçe Şube Müdürlüklerine başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. Şubelerimize gelmeden internet üzerinden,

Fatura ödeme

Borç sorgulama

Yeni Abonelik

Yapılandırma başvurusu gibi işlemlerinizi Sanal Şubemiz e-Kaski üzerinden de gerçekleştirebilirsin​iz