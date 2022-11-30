Bu proje tam Türkoğlulu kadınlara göre!

Hayatında ilk defa İstanbul’a giden kadınlar, rehberler eşliğinde İstanbul'un tarihi ve turistik mekanlarını geziyor.

Dördüncü dönem Belediye Başkanlığına kadar Türkoğlu’nun kaderini değiştirecek projelere imza atan Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Gönül Belediyeciliği’nin en güzel örneğini Türkoğlu’nda uyguluyor.

Kahramanmaraş’ta sosyal ve kültürel alanda hayata geçirdiği projelerle örnek alınan Türkoğlu Belediyesi, ilçede yaşayan kadınların ufkunu açacak ve kültürel birikimlerine katkı sağlayacak bir projeyi daha başarılı bir şekilde yürütüyor. Proje kapsamında hayatında hiç İstanbul’a gitmeyen ve İstanbul’u rehber eşliğinde gezmeyen kadınlara, İstanbul’u rehber eşliğinde gezme imkanı sunuluyor. Tüm masrafların Türkoğlu Belediyesi tarafından karşılandığı projede, tur firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında geziye katılan kadınlar, seyahat sigortalı yolculuk yapıyor.

“BİNİN ÜZERİNDE TÜRKOĞLULU KADINIMIZI İSTANBUL’A TAŞIDIK”

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Osman Okumuş, “Bu projeyi çok seviyorum. Türkoğlu için çok güzel şeyler yaptık, gönüllere dokunduk; ama bu Gönül Belediyeciliği’ni yansıtan en güzel projelerimizden birisi. Bugün 8’inci kafilemiz yola çıktı. 8 haftadır düzenli olarak kadınlarımızı İstanbul’a geziye gönderiyoruz. Daha önce de düzenlediğimiz gezi programlarıyla beraber toplamda binin üzerinde Türkoğlulu kadınımızı İstanbul’a taşıdık. İstanbul’u ben de çok seviyorum. Çünkü İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Osmanlıya yüz yıllarca başkentlik yapmış bu şehri Türkoğlu’nda hiç görmemiş, görse bile rehberler eşliğinde bu tarihi eserleri gezme fırsatı yakalayamamış kadınlarımıza bu imkânı sağlıyoruz. Bundan sonraki süreçte de yine her hafta havalar müsait ve güzel gittiği müddetçe Türkoğlu’ndaki hanımefendilere İstanbul’u gezdirmeye devam edeceğiz” dedi.

“GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ BU!”

Türkoğlulu kadınların İstanbul’da her namaz vaktini farklı bir camide kıldığını ifade eden Başkan Okumuş, şöyle konuştu: “Kadınlarımız; İstanbul’da Eyüp Sultan Camii, Ayasofya Camii, Sultan Ahmet Camii, Çamlıca Camii’ni geziyorlar. Müzeleri, boğazı ve 15 Temmuz Köprüsü’nü geziyorlar. Sultan Ahmet Cami 1500’lü yıllarda yapılmış, Ayasofya Cami 530’lu yıllarda yapılmış, 1453’te Fatih Sultan Mehmet ‘in İstanbul’u fethi ile camiye çevrilmiş bir Ayasofya Camii ve yüz yıllar boyunca da ibadete devam etmiş. Dünya lideri Cumhurbaşkanımız, 2020’de de burayı tekrar camii haline dönüştürdü. Muhteşem bir camii, muhteşem bir ibadet yeri burası. Yine kadınlarımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çok beğendiği Çamlıca Camii’nde akşam ve yatsı namazlarını kılıyorlar. Geziye katılan kadınlarımız, geldiklerini çok duygulandıklarını, çok beğendiklerini ifade ediyorlar. Heyecanlı bir şekilde gidip gezdikleri yerleri anlatıyorlar. Gönül Belediyeciliği bu! Biz de bu tür projelere ağırlık veriyoruz.”