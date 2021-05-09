Bu Şehir Şiir Ve Edebiyatın Başkentidir

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programları Kadir Gecesi yayını ile devam etti. Mehmet Yaşar’ın sunuculuğunu yaptığı programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Eğitimci Yazar Hayati İnanç konuk oldu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nden canlı yayınlanan program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından gerçekleştirilen konuşmalarda Kahramanmaraş’ın şiir ve edebiyat yönü, Kadir Gecesi’nin manevi boyutları gibi pek çok konu masaya yatırıldı.

Kadir Gecesi Fırsattır

Düzenlenen programlar ve oluşturulan kültür sanat iklimi için Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek konuşmasına başlayan Yazar Hayati İnanç, "Peygamber efendimiz hadis-i şerifinde, 'En kıymetli gece Kadir gecesi, en korkunç gece ise kabre konduğunda gecedir' buyurmuştur. En korktuğumuz gece için en kıymetli gecede hazırlık yapmamız gerekir. Hz. Ayşe Peygamber Efendimize Kadir Gecesi'nde nasıl dua edeyim diye sorduğunda Peygamber efendimiz, 'Yarabbi sen affedicisin, kerem sahibisin, affetmeyi seversin bizleri de affet' buyurmuştur. Allah’u Teala bizleri affetmek ve bizim ona kavuşmamızı istiyor. Allah'a kavuşmak için bugün çok büyük bir fırsattır ve bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeliyiz" dedi.

Kalp Huzuru Zikirde Bulur

Yazar Hayati İnanç konuşmasında: "Peygamber efendimiz, 'Dikkat edin! Vücutta öyle bir et parçası vardır ki o düzgün olursa bütün vücut düzgün olur. O bozuk olursa bütün vücut bozuk olur. Dikkat edin! Bu et parçası, kalptir' buyurmuştur. Yani bizler kalbimize dikkat etmeliyiz. Bütün sorunların temelinde bu vardır. Ramazan ayı da maddiyatı bırakıp maneviyata yönelme konusunda çok büyük bir fırsattır. Maddeden manaya dönerken o kadar inceldik ki artık aynalarda görünmez olduk, bizi ancak kalp gözü görebilir diyor Neşati. Ramazan bize bu yol açıyor. İnsan sadece bedenine bakıp ona hizmet ederse yeise düşmüş olur. Ancak insan sadece bedenden oluşmuyor. İnsan ruhtan oluşur ve ruh sonsuzdur, ölmez bitmez. Ölüm dediğimiz şey ebedi hayatın başlangıcıdır. Kalp ancak Allah'ı anmakla huzur bulur."

Filistinli Kardeşlerimizin Yanındayız

İsrail polisinin Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıyı kınayarak İslam birliği vurgusu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Bütün İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Dün İsrail'in Filistin'e yapmış olduğu zulmü tüm dünya gördü. Sadece ibadet etmek için bulundukları yerde hiçbir gerekçe olmadan Müslümanlara yapılan bu zulmü kınıyoruz. Bütün İslam alemini birlik ve beraberliğe çağırıyoruz. Kudüs ve Filistin meselesi, Filistin'in tek başına sorunu değildir. Oradaki kardeşlerimize de Allah yardım etsin. Başta Türkiye olmak üzere bütün İslam alemi olarak arkalarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu manada da sayın Cumhurbaşkanımızın duruşunu yürekten takdir ediyoruz, destekliyoruz" dedi.

Yeni Kültür Sanat Yatırımları

Kahramanmaraş'ın şiir ve Edebiyat alanında öncü şehir olduğunu belirten Başkan Güngör, "Şehir insanı, insan şehri şekillendiriyor. Mekânlar bir işin en az yarısıdır ama diğer yarısı da insandır. Eğer biz bu mekanları insana uygun yapamazsak veya yaptığımız amaca uygun faaliyette bulunamazsak bir şeyleri eksik yapmış oluruz. Kurtuluş mücadelesinin öncü şehri, şiir ve edebiyatın başkentidir Kahramanmaraş. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi, Türkiye'deki tek edebiyat müzesidir. Yedi Güzel Adam'ımızın eğitim hayatı burada geçmiştir. Yine Diyarbakırlı olan Sezai Karakoç'un eğitim hayatının bir kısmı burada geçmiştir. Kendilerine de yakın zamanda hemşehrilik beratı verdik. Burada sadece yedi güzel adamın eserleri değil hem geleneksel edebiyatımız hem de şehrimize özgü yazarlarımızın eserlerinin olduğu bir edebiyat müzesidir. Yine Kahramanmaraş'ımızda edebiyat sokağı projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yine şehrimizin önemli yazarlarından Nuri Pakdil'in yaşamış olduğu evi restore ederek yeni bir kültür mekânı oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye’de Tek Olacağız

Başkan Güngör, "Geçtiğimiz yıl ilk defa Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’ni gerçekleştirdik. Hedeflediğimizin çok üzerinde bir katılım ve ilgi oldu. Bu organizasyonu geliştirerek devam ettirmeyi planlıyoruz. Yeni nesilden de şiir ve edebiyat iklimi oluşturarak Necip Fazıl'lar, Abdürrahim Karakoç'lar, Nuri Pakdil'ler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 2 dergi çıkarıyoruz; Evelahir ve Yitiksöz. Bu dergilerimiz edebiyat camiasında umduğumuzun da üzerinde ilgi gördü. Bunların yanı sıra yine şehrimize özgü birçok kitap ve dergi çıkarmaya devam ediyoruz. Bu kitap ve dergilerimiz UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı yolculuğumuzda çok ciddi bir zemin oluşturuyor. Önümüzdeki aylarda UNESCO'ya müracaatımızı da yapacağız. Türkiye'de edebiyat ve şiir alanda UNESCO'ya dâhil olan bir şehir bulunmuyor. Kahramanmaraş'ımız ilk şehir özelliğini elinde bulunduracak. Hem şehrimiz hem de ülkemizin uluslararası alanda tanıtımı açısından çok önemli bir yer alacak" ifadelerini kullandı.