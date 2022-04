Bulanık Sosyal Tesisi Hizmete Başladı

Dulkadiroğlu Belediyesi’nin bölgesinde yapımını tamamladığı sosyal tesisler bir bir faaliyete başlıyor. Bu tesislerden biri olan Bulanık sosyal tesisi de hizmet vermeye başladı.

Çok amaçlı olarak planlanan sosyal tesisler, düğün, nişan, taziye, toplantı ve çeşitli organizasyonlarda kullanılabilecek. Ayrıca içerisinde mini bir kütüphane ve etüt alanı da bulunan sosyal tesisler, öğrencilere de hitap edecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, sosyal tesislerin önemine değinerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “En ücra mahallelerimizin dahi değerini artıracağımızı söylemiştik. Bu noktada çok önemli çalışmalar yaptık ve şuanda en uç noktadaki mahallemiz bile çok kıymetli hale geldi. Mahallelerimizi kıymetlendirmek için öncelikle ulaşım sorununu ortadan kaldırdık. Ardından mahallelerimizin sosyal ihtiyaçlarını gidermek için çalışma yaptık. Tüm bu çalışmalarla mahallelerimiz değerine değer kattı. Özellikle sosyal tesislerimiz çok büyük ilgi gördü. Bu tesislerimiz çok amaçlı olarak mahallelerimize çeşitli konularda hizmet vermektedir. İnşaatını tamamladığımız tesislerimiz bir bir hizmete başlıyor. Bu tesislerden bir tanesi de Bulanık Sosyal Tesisi’dir. Tesisimiz şuanda vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Her zaman söylediğim gibi, vatandaşlarımız her şeyin en iyisine layıktır. Onlar için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz.”