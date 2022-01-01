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Bünyamin Mutlu Demirci’den Yeni Yıl Mesajı

Kahramanmaraş Sağlık Sen İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

Bünyamin Mutlu Demirci’den Yeni Yıl Mesajı

Bünyamin Mutlu Demirci’den Yeni Yıl Mesajı

Kahramanmaraş Sağlık Sen İl Başkanı Bünyamin Mutlu Demirci, yeni yıl münasebetiyle bir mesaj yayınladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 13:03
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Demirci mesajında şunları kaydetti;

“Üzücü olayları, anıları ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıp, yeni bir yıla girmiş bulunmaktayız.

Yeni yıl bize yeni umutlar vat ediyor. Şüphesiz, geleceğimizin ümit ettiğimiz gibi olması için, hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler, insanlar olarak, en önemli sorumluluğumuzun “birbirimize karşı yardımsever, anlayışlı ve hoşgörülü olmak” olduğunu düşünüyorum.

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, sivil toplum kuruluşları ve toplumun tüm kesimleriyle birlikte, el ele vererek beraber yaşamak, çalışmak ve daha çok üretmek bizi aydınlık geleceğe taşıyacaktır.

Yeni yılının bizler için mutlu, sağlıklı, huzurlu, başarılı ve kardeşlik içinde geçmesini temenni ediyor, bütün hemşerilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

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Bünyamin Mutlu Demirci’den Yeni Yıl Mesajı
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