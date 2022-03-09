Büyükdereli, “Büyümeye Katkı Sağlamanın En Etkin Yolu Kadınların Ekonomik Hayata Katılımlarını Kolaylaştırmaktır”

Bir medeniyetin temelinin kadın olduğunu ifade eden Başkan Büyükdereli, “Kadın bir kültürde ne kadar kıymetli ise o toplum o kadar medenidir. Sağlıklı bir topluma, bireyin ve toplumun şekillenmesinde etkili rol oynayan kadınların sağlıklı gelişimiyle ulaşılır” ifadesini kullandı. Büyükdereli konuşmasını şöyle sürdürdü: “Katma değerimizi artırmamızın, büyümeye katkı sağlamamızın en etkin yolu kadınların ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmaktır. Ülkemizde gerek ekonomide gerekse turizm sektörümüzde kadının işgücüne katılımı küresel ortalamaların maalesef gerisinde kalmıştır.

Turizm sektöründe istihdamın cinsiyete göre dağılımında AB’de yüzde 46,3 olan kadın oranı Türkiye’de ise yüzde 31,9’dur. Kadının işgücüne katılımının artırılmasında turizm sektörü gibi geleneksel olarak kadın istihdamını destekleyen sektörlerin çeşitli politika ve uygulamalar vasıtası ile ön plana çıkartılması gerektiğini düşünüyoruz. Toplumsal refahımızı artırmak ancak toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda daha fazla yer alması, karar mekanizmalarına daha çok katılmaları ile mümkün olacaktır. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle bir kez daha vurgulamak isterim ki kadınlarımızın bireysel ve sosyal varlıklarını kabul etmeli ve saygı göstermeliyiz. Onları toplumsal dayatmalardan korumalı, temel hak ve özgürlüklerinin de ötesinde onların yaşam kalitelerini artıracak yasal dayanakları sağlamlaştırmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle sevginin, şefkatin ve fedakarlığın sembolü olan tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” dedi.