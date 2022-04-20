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Büyükşehir 3 mahalleye daha yeni köprü inşa etti

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere Mahallelerinde ulaşım standardı düşük olduğu için trafikte aksamalara sebebiyet veren köprüleri yeniledi. Mahallelere inşa edilen 3 yeni köprü, ulaşım standardını ve güvenliğini yükseltti.

Büyükşehir 3 mahalleye daha yeni köprü inşa etti

Büyükşehir 3 mahalleye daha yeni köprü inşa etti

Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Yusufhacılı, Bulanık ve Peynirdere Mahallelerinde ulaşım standardı düşük olduğu için trafikte aksamalara sebebiyet veren köprüleri yeniledi. Mahallelere inşa edilen 3 yeni köprü, ulaşım standardını ve güvenliğini yükseltti.

20 Nisan 2022 Çarşamba 14:48
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve ilçelerde yatırımlarını hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dulkadiroğlu Yusufhacılı Mahallesi’ndeki köprüde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler tarafından Yusufhacılı Mahallesi’nin girişinde bulunan ve darlığı sebebiyle aksamalara sebebiyet verdiği için iki kat genişletilen köprüde deforme olan alanlar onarılıyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla Yusufhacılı Mahallesi’ne girişte kullanılan köprü daha güvenli ve konforlu hale getirilecek.

Ulaşım Konforu ve Güvenliği Sağlandı

Ekipler tarafından çalışma gerçekleştirilen adreslerden bir diğeri de Bulanık Mahallesi’nde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara sebebiyet veren köprü oldu. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla Dulkadiroğlu – Çağlayancerit arasındaki ulaşımda aktif olarak kullanılan köprü baştan uca yenilendi. Bölgede ihtiyaçlara cevap veremeyen köprü yıkılarak yerine 16 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip çift şeritli yeni bir köprü inşa edildi. Bölgedeki 18 mahalle tarafından yoğun bir şekilde kullanılan köprüde ulaşım konforu ve güvenliği sağlandı.

Ulaşım Standardı Artırılıyor

Ekipler tarafından Dulkadiroğlu Peynirdere Mahallesi’ndeki köprüde başlatılan yenileme çalışmalarında da sona gelindi. Mahallenin girişinde yer alan yol kotu ve darlığı sebebiyle trafikte aksamalara sebebiyet veren köprünün genişliği 4,5 metreden 10 metreye çıkarıldı. Gerçekleştirilecek sıcak asfalt çalışmalarıyla da köprünün ulaşım standardı artırılmış olacak.

Son Güncelleme: 20.04.2022 19:05
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Büyükşehir 3 Mahalleye Daha Yeni Köprü Inşa Etti
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