Büyükşehir Afşin Arterlerini Yeniliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalarla yaya ve araç trafiği güvenli hale getiriliyor. Bu kapsamda, Afşin ilçesi Dedebaba ve İnci mahallelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Dedebaba mahallesinde gerçekleşen çalışmalarda ilçenin merkezi arterlerinden Seferhoca Caddesi’ne 6 bin metrekare kilit parke uygulanıyor. Toplamda bin 500 metre uzunluğa sahip arterdeki düzenlemeyle birlikte yaya trafiğindeki olumsuzluklar engellenecek. Ekiplerin ilçede çalışma gerçekleştirdiği bir diğer adres İnci mahallesinde de asfalt öncesi temel hazırlığı gerçekleşiyor. Toplam uzunluğu 3 kilometre olan ve asfalt bulunmayan stabilize mahalle yolu, sıcak asfalt uygulamasıyla yenileniyor.

İhtiyacımızı Büyükşehir Karşıladı

Çalışmalara ilişkin Dedebaba Mahalle Muhtarı İsmet Taşkın tarafından yapılan açıklamada; “Seferhoca Caddesi ilçemizin çarşısı niteliğinde, işlek bir cadde. Özellikle yaya ve engelli geçişlerinde bir güvenlik problemi oluyordu. Bir de yolların eskimesi itibariyle ilçe estetiği bakımından yenilenmesi gerekiyordu. Talebimizi geçtiğimiz yılın sonunda yazılı olarak bildirdik. Büyükşehir’den 2021 Yatırım Programı çerçevesinde yapılacağı bilgisi aktarıldı. Önce ihtiyacımız tespit edildi, şimdi de yapımı gerçekleşiyor. Bu sistemli çalışmaya şahit olmaktan dolayı şehrim ve mahallem adına çok memnunum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ve tüm ekiplere teşekkür ediyorum” ifadeleri kullanıldı.