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Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı

Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi eğitimleri başladı. Dijital Medya Atölyesi eğitmeni Derya Kaman, “Sosyal medyayı bilinçli kullanan ve faydalı içerikler üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimiz, burada aldıkları eğitimler sonucunda sosyal medya uzmanlığı ve medya sektöründe donanım kazanmış olacak” dedi.

Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı

Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı

Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi eğitimleri başladı. Dijital Medya Atölyesi eğitmeni Derya Kaman, “Sosyal medyayı bilinçli kullanan ve faydalı içerikler üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimiz, burada aldıkları eğitimler sonucunda sosyal medya uzmanlığı ve medya sektöründe donanım kazanmış olacak” dedi.

26 Şubat 2022 Cumartesi 17:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kahramanmaraş Akademi’de Bahar Dönemi eğitimleri başladı. Proje Atölyesi, Türk Düşünce Tarihi Atölyesi, Osmanlı Modernleşmesi Atölyesi, Safahat Okumaları Atölyesi, Klasik Metinler Nasıl Okunur? Editörlük ve Redaktörlük Atölyesi, Medeniyet Okumaları Atölyesi, Varoluşsal Düşünce Atölyesi, Sosyolojik Düşünme Atölyesi, Düşünce Atölyesi, Dijital Medya Atölyesi, Diksiyon Atölyesi ve Yazı Atölyesi olmak üzere 13 farklı branşta, alanında uzman isimler gençlerle buluşuyor.

Dijital Medya Atölyesi

Başlayan yeni dönemde Dijital Medya Atölyesi’nde katılımcılarla buluşan eğitmen Derya Kaman, “Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Dijital Medya Atölyesi eğitimlerimiz başladı. Bu program kapsamında sosyal medyayı bilinçli kullanan ve sosyal medyada faydalı içerikler üreten bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Kursiyerlerimiz, burada aldıkları eğitimler sonucunda sosyal medya uzmanlığı ve medya sektöründe donanım kazanmış olacak. Ayrıca daha önceki dönemlerde de yaptığımız gibi kursiyerlerimizle birlikte pek çok sosyal sorumluluk projesi hayata geçirmeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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Büyükşehir Akademi’de Eğitimler Başladı
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