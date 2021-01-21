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Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan Alzheimer farkındalığı projesi “UseOrLose”, yurtiçi ve yurtdışı ortaklarıyla kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu

Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan Alzheimer farkındalığı projesi “UseOrLose”, yurtiçi ve yurtdışı ortaklarıyla kapanış toplantısını gerçekleştirdi.

21 Ocak 2021 Perşembe 15:37
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinesindeki Alzheimer farkındalık projesi “UseOrLose” (Kullan ya da Kaybet) isimli proje kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir öncülüğünde yürütülen projeye Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yurtdışı ortaklarından İtalya, Yunanistan, Polonya ve Bulgaristan’dan temsilciler katıldı. Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında gerçekleşen projeyle, Alzheimer ve hastalık başlangıcı olan onlarca hasta yakınına farkındalık eğitimi verildi.

Büyükşehir Örnek Gösterildi

Gerçekleştirilen toplantıda projenin başlangıcından bitişine kadar olan süreçler masaya yatırıldı. Projenin etkin ve verimli olarak yürütülmesinde öncülük yapan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi paydaşlar tarafından örnek gösterildi. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Yerli ve yabancı temsilcilerimizle birlikte yürüttüğümüz proje, Alzheimer hastaları için etkili bir farkındalık oluşturmamızı sağladı. Tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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Büyükşehir Alzheimer Farkındalığı Projesinde Öncü Oldu
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