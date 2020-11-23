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Büyükşehir bütçesi karara bağlandı

Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri yapmak üzere Kasım ayı olağan genel toplantısını gerçekleştirdi. 2021 Mali Yılı ve devam eden iki yıl bütçesi 1 Milyar 120 milyon TL olarak gerçekleşti.

Büyükşehir bütçesi karara bağlandı

Büyükşehir bütçesi karara bağlandı

Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmeleri yapmak üzere Kasım ayı olağan genel toplantısını gerçekleştirdi. 2021 Mali Yılı ve devam eden iki yıl bütçesi 1 Milyar 120 milyon TL olarak gerçekleşti.

23 Kasım 2020 Pazartesi 19:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Başkanvekili Hanif Toptaş Başkanlığında toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi bütçe görüşmelerini gerçekleştirerek komisyonlardan gelen raporları onayladı.

Başkanvekili Toptaş, meclisin açılışında yaptığı konuşmada, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör olmak üzere, covid-19 hastalığına maruz kalan diğer belediye başkanları ve meclis üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediyesi Performans Programının oybirliği ile kabul edilmesinin ardından bütçe görüşmelerine geçildi.

Yapılan oylamada Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı ve Devam eden İki yıl bütçesi 1 Milyar 120 milyon TL olarak gerçekleştiği ifade edilerek oybirliği ile kabul edildi.

Son Güncelleme: 23.11.2020 19:28
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