Büyükşehir'den Öğrenciler İçin Online Bilgi Yarışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kısıtlama günlerinde öğrenciler için çok özel bir uygulamayı hayata geçiriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ödüllü bilgi yarışması düzenleniyor. 30 Nisan Cuma 17.00’da İlkokul, 1 Mayıs Cumartesi 17.00’da Ortaokul ve 2 Mayıs Pazar 17.00’da Liseler kategorisinde düzenlenecek online bilgi yarışmasına tüm öğrenciler katılabilecek. Büyükşehir Belediyesi youtube hesabından canlı yayınlanacak ‘Bil Bakalım’ bilgi yarışmasında kazananlara tablet, akıllı saat ve kablosuz kulaklık hediye edilecek.

30 Nisan Cuma Başlıyor

Gerçekleştirilecek yarışma ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kısıtlama günlerinde öğrencilerimiz için online bilgi yarışması düzenleyeceğiz. Bil Bakalım ismini verdiğimiz yarışma Büyükşehir Belediyesi youtube hesabından canlı yayınlanacak. Katılmak isteyen öğrencilerin, akıllı telefonlarına “Kahoot” isimli uygulamayı indirmeleri gerekiyor. Ardından yarışma gününde Büyükşehir Belediyesi youtube hesabından paylaşılacak yarışma pinini tuşlamaları, ad ve soyadlarıyla uygulamaya giriş yapmaları ve Büyükşehir Belediyesi youtube hesabını canlı takip etmeleri gerekiyor. 30 Nisan Cuma günü 17.00’da ilkokul öğrencilerimizin katılımıyla Bil Bakalım’a başlıyoruz. Ardından 1 Mayıs Cumartesi 17.00’da Ortaokul ve 2 Mayıs Pazar 17.00’da lise kategorilerinde yarışmalarımızı gerçekleştireceğiz” ifadeleri kullanıldı.