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Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri başlıyor. 19 Eylül Pazar günü Payamburnu mevkiinde gerçekleştirilecek ilk yürüyüş için www.kahramanmaras.bel.tr adresinden online başvuru yapılabiliyor.

Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!

Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!

Büyükşehir Belediyesi Doğa Yürüyüşleri başlıyor. 19 Eylül Pazar günü Payamburnu mevkiinde gerçekleştirilecek ilk yürüyüş için www.kahramanmaras.bel.tr adresinden online başvuru yapılabiliyor.

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:28
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, doğaseverleri buluşturacak yürüyüş etkinliklerine başlıyor. “Doğa Yürüyüşleri” adı verilen etkinliklerin ilki Göksun’un Cödden Deresi’nde yer alan Payamburnu mevkiinde gerçekleştirilecek. Toplamda 6 kilometrelik parkurun takip edileceği yürüyüşte, birçok tabiat harikası gözlemlenebilecek. 19 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek etkinlikte 8.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ve Büyükşehir Belediyesi önünden hareket edilecek. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı yürüyüş programına başvurular ise https://kahramanmaras.bel.tr/basvuru/doga-yuruyusu-organizasyonu adresi üzerinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor. Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ücretsiz etkinlikle ilgili detaylı bilginin 0553 041 53 53 whatsapp hattından alınabileceği bildirildi.

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Büyükşehir Doğa Yürüyüşleri Başlıyor!
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