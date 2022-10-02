Büyükşehir Gönüllere Dokunuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamında hayata geçirdiği çalışmalarla gönüllere dokunmaya devam ediyor.

Her zaman yaşlıların yanında olan ve onları yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde yaşlılara yönelik gezi düzenledi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen gezide yaşlı vatandaşlar, Afşin ilçesinde bulunan Eshab – ı Kehf’i ziyaret etti. Gerçekleştirilen etkinlikten duyduğu memnuniyeti belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Yalnız Bırakmadık, Bırakmayacağız

Etkinliğe ilişkin açıklamalarda bulunan Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Tuba Gökçen, “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında toplamda 150 yaşlımızın katılımıyla Eshab – ı Kehf gezisi düzenledik. Çok güzel ve faydalı bir etkinlik oldu. İlk defa burayı gören vatandaşlarımız vardı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör öncülüğünde her zaman yaşlılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaşlılarımızı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız” ifadelerini kaydetti.