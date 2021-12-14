Büyükşehir ılıca’daki tesis için yapım ihalesine çıkıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin turizm pazar payını artıracak önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, Türkiye’deki sayılı termal su kaynaklarından birine ev sahipliği yapan Onikişubat’ın Ilıca bölgesine yeni bir “Sağlık Turizm Merkezi” inşa edilecek. Büyükşehir Belediyesi’ne ait mevcut hamamın yerini alacak projenin ihalesi ise 23 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Toplamda 6 bin metrekare alana sahip olması planlanan tesisin, bölgedeki hizmet kalitesi ile turist sayısını önemli ölçüde artırması hedefleniyor.

Tam Donanımlı Bir Tesis

Bünyesinde birçok sosyal donatıyı barındıracak şekilde projelendirilen Ilıca Sağlık Turizm Tesisi, ziyaretçilerine sağlığı ve konforu bir arada sunacak. Bölgenin eşsiz termal su kaynakları tesisteki hamam ve havuzlarla şifa dağıtırken, SPA hizmetleri de kullanılabilecek. Sauna, buhar ve masaj odalarıyla hizmet verecek proje, sahip olduğu modern konaklama alanları ve restoranıyla konuklarına tatil keyfi yaşatacak.