Büyükşehir İtfaiyesi, Hizmet Noktasında Gücüne Güç Katıyor

Profesyonel kadrosu, modern araç ve ekipmanlarıyla itfai olaylara hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ederek olası can ve mal kayıplarının önüne geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, gücüne güç katmaya devam ediyor.

Teknolojik yenilikler takip edilerek olaylara müdahale hızını katbekat artıran Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine, yeni bir test laboratuvarı kazandırıldı. İtfaiye teşkilatına kazandırılan yeni teknik cihazlarla itfaiye erlerinin olaylara müdahale ederken kullanmış olduğu solunum maskelerinin sızdırmazlığı ve solunum tüplerinin kalitesi test edilebiliyor.

Yaklaşık 3 Milyon TL’lik yatırımla İtfaiye Dairesi Başkanlığına kazandırılan yeni sistemlerle, personellerin olaylara daha güvenli ve hızlı bir şekilde müdahale etmesi sağlanıyor.

“Bölgeye Hitap Eden Bir Laboratuvar”

İtfaiye teşkilatına kazandırılan yeni laboratuvar ve cihazların bölgeye hitap ettiğini ve İtfaiye erlerine olaylara daha güvenli bir şekilde müdahale etme imkânı sağladığını belirten İtfaiye Dairesi Başkanı Onur Erdi, “İtfaiye erlerimizin vatandaşlarımızın yardımına koşarken kullanmış olduğu donanımların test edildiği yeni bir laboratuvar kazandırdık teşkilatımıza. Personellerimizin olaylara müdahale ederken kullanmış olduğu solunum maskelerinin sızdırmazlık testi yapılıyor. Ayrıca burada kurduğumuz sistemle itfaiye erlerimizin kullanmış olduğu solunum tüplerinin içindeki havanın kalitesini de ölçüyoruz.

Dolayısıyla yangına müdahale sırasında itfaiyecilerimizin kaliteli hava solumasını sağlıyoruz. İtfaiye teşkilatımıza yeni bir de hidrostatik test cihazı kazandırdık. Yine solunum tüplerinin dayanıklılığı ve kalitesini test edebiliyoruz. Bölgeye hitap eden bir laboratuvar oldu burası. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının özel donanımlarını da burada test edebilir hale geldik. Yeni sistemlerin hizmete girmesiyle birlikte itfaiye erlerimiz olaylara güvenle müdahale edebilecekler.

Tüm bu sitemi yaklaşık 3 Milyon TL’lik yatırımla İtfaiye teşkilatımıza kazandırdık. Bizlere bu imkânları sağlayan ve teşkilatımızın sürekli güçlenerek vatandaşlarımıza hizmet kalitesini devamlı artıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.