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Büyükşehir Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardını Artırmak İçin Sahada

Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardını Artırmak İçin Sahada

Büyükşehir Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardını Artırmak İçin Sahada

Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Elbistan ve Ekinözü’nde yerleşim yerlerinin ulaşımını iyileştirmek için yol bakım, onarım ve yenileme uygulamalarını sürdürüyor.

26 Haziran 2024 Çarşamba 14:11

Yerleşim yerlerinin ulaşım altyapısını yenileyerek vatandaşlara daha konforlu ulaşım imkânı sağlamak için şehir merkezinin yanı sıra ilçeler ve kırsal mahallelerde de yatırımlarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerinde muhtelif mahallelerde yol bakım, onarım ve yenilemelerine devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca, Afşin Asri Mezarlığı’nda yürütülen kilit parke imalatları tamamlandı. Mezarlık içerisinde ulaşımı sağlayan ana ve ara yollar toplam 6 bin metrekare kilit parke ve bordürle kaplandı. Asri Mezarlığı’nda çalışmaların tamamlanmasının ardından yine Afşin’de Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde yürüyüş yollarının imalatına başlandı. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla caddeye yeni yürüyüş yolları kazandırılıyor.

Yerleşim Yerlerinin Ulaşımı İyileştiriliyor

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığınca çalışma gerçekleştirilen adreslerden biri de Elbistan’da İncecik Mahallesi’ne ulaşım sağlayan arter oldu. Mahalle yolunda deforme olduğu için ulaşımda sorun teşkil kısımlar sıcak asfaltla tamir ediliyor. Ekipler, Ekinözü ilçesinde ise Alişar, Gaziler, Ataköy,Kürtül, Anbar ve Demirlik mahalle yollarında bakım, onarım ve şarampol temizliğine devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada; şehrin kuzey ilçelerinden Afşin, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak’ta ulaşım ağının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi noktasında yatırımların artarak devam ettiği belirtildi.

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Büyükşehir Kuzey İlçelerinde Ulaşım Standardını Artırmak İçin Sahada
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