Büyükşehir meclisi toplandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı salonunda, pandemi tedbirleri alınarak gerçekleştirilen oturumda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve meclis üyeleri yer aldı. Kardeş şehir ilişkileri ve toplu taşıma desteklerini de içeren 13 madde görüşülerek karara bağlandı. Başkan Güngör, alınan kararların hayırlı olmasını diledi.

Pandemi Desteği Devam Edecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Dünyayı etkisi altına alan bir pandemi süreci yaşanıyor. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Rabbim tez zamanda bu hastalığın şifasını da versin. Büyükşehir Belediyesi olarak 2020 yılı içerisinde toplu taşıma esnafımıza önemli desteklerimiz oldu. İnşallah 2021 yılı için de bu desteklerimiz devam edecek. Alınan kararların şehrimize, hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.