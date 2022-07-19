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Büyükşehir, Onikişubat’ta Bir Arteri Daha Yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Yirmiikigün Mahallesi’nde Necmettin Erbakan ile Turgut Özal Bulvarları arasında bağlantı sağlayan Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir, Onikişubat’ta Bir Arteri Daha Yeniledi

Büyükşehir, Onikişubat’ta Bir Arteri Daha Yeniledi

Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Yirmiikigün Mahallesi’nde Necmettin Erbakan ile Turgut Özal Bulvarları arasında bağlantı sağlayan Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi'nde yenileme çalışmalarını tamamladı.

19 Temmuz 2022 Salı 11:05
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım yatırımları kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından Onikişubat Yirmiikigün Mahallesi Şehit Polis Ali Mülazımoğlu Caddesi'nde başlatılan çalışmalar tamamlandı. Necmettin Erbakan ile Turgut Özal Bulvarları arasında bağlantı sağlayan bin 100 metre uzunluğundaki arterde gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla ulaşım standardı da üst seviyeye çıkarıldı.

Ulaşım Altyapımızı Geliştiriyoruz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Ulaşım ağımızı geliştirmek ve yollarımızın standardını artırmak için şehir genelinde yol bakım, onarım ve yenileme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şehir merkezinde tamamladığımız çalışmalara bir yenisini daha ekledik. Onikişubat Yirmiikigün Mahallesi’nde, Necmettin Erbakan ile Turgut Özal Bulvarı arasında bağlantı sağlayan arter tamamen yenilendi. Deforme olan yolda tamamlanan sıcak asfalt çalışmasıyla ulaşım konforu da artırıldı. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verildi.

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