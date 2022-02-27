Büyükşehir Özel Gereksinimli Öğrencilerin Yanında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini de aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Onikişubat Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle özel gereksinimli öğrencilere yönelik düzenlenen EKPSS kursları devam ediyor. Ayşe Gümüşer İlkokulu’nda gerçekleştirilen eğitimlere 120 özel gereksinimli vatandaş katılıyor. Ulaşım konusunda da EKPSS öğrencilerine kesintisiz destek olan Büyükşehir, son olarak da Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen’in katılımıyla özel gereksinimli bireylere hazırlık kitapları hediye etti.

Her Zaman Yanlarındayız

Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Arif Şen, “Büyükşehir Belediyemiz ile Onikişubat Halk Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen kitap dağıtım etkinliğimizi gerçekleştirdik. Burada engelli kardeşlerimize kitaplar hediye ettik. Öğretmenlerin, engelli kardeşlerimizle yakından ilgilendiğini görmek bizleri daha da mutlu etti. Düzenlenen bu eğitimlerin, öğrencilerimizin akademik gelişimine büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu öğrencilerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.