Büyükşehir pandemide esnafa nefes oldu

Esnaflar, toplamda 4 bin 117 ticari araca sağlanan desteğin zorlu koşullarda önemli ölçüde fayda sağladığını ifade etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla desteklerini sürdürüyor. Bu çerçevede, 2020 ila 2021 yılları arasında yaşanan pandemiden olumsuz etkilenen ticari araç sahibi taşıma esnaflarına önemli bir destek sağlandı. Büyükşehir Belediyesi’nin ticari hatlardan sağladığı tahakkuklarda %50 indirim yapması ve araç yaş sınırında yapılan düzenlemeler memnuniyetle karşılandı. Şehir içi minibüs ve halk otobüsleri ile ticari taksileri kapsayan destekten toplamda 4 bin 117 ticari araç sahibi vatandaş yararlandı.

Zor Günümüzde Büyükşehir Yanımızdaydı

Pandemi döneminde sağlanan desteklere ilişkin konuşan Bankalar Taksi Durağı Başkanı Haydar Yeşil, “Maddi olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde Büyükşehir Belediyemizin sağladığı işgaliye desteği maddi açıdan bizlere çok büyük katkı sağladı” dedi. Öğrenci Servisleri Derneği Başkanı Sefa Şavkılı ise; “Pandemi dönemi boyunca Büyükşehir Belediyemiz hiçbir zaman bizlerden desteğini eksik etmedi. Maddi açıdan zor günler geçirdiğimiz bu dönemde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı yaş sınırlamasının düzenlenmesi ve işgaliye desteği bizlere nefes oldu” dedi.

Maddi Güçlükleri Beraber Aştık

Minibüs şoförlerinden İlyas Kabak pandemi döneminde sağlanan destekler hakkında, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’ün öncülüğünde minibüslerde yaş sınırlamasına ilişkin yapılan düzenleme sayesinde bizlerde bir nebze rahatladık. Bizlerden desteğini eksik etmeyen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör olmak üzere tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi. Büyükşehir Belediyesinin hem maddi hem de manevi olarak servisçilerin yanında olduğunu vurgulayan Servisçiler Derneği Başkanı Mehmet Palabıçak, “Pandemi dönemi herkesi olduğu gibi biz servis şoförlerini de maddi olarak çok etkilemişti. Ancak Büyükşehir Belediyemiz pandemi döneminde işgaliye bedellerine indirim yaparak pandeminin üzerimizde yaratmış olduğu maddi zorluğu hafifletti. Büyükşehir Belediyemizin sağladığı destekler sayesinde maddi güçlüklerin üstesinden geldik” ifadelerini kullandı.