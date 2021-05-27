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Büyükşehir personeline promosyon müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 ve 2024 yılları arasında geçerli olmak üzere “Maaş Ödeme Protokolleri” imzalandı. Bu kapsamda çalışanlara ödenecek promosyon ücretleri de belli oldu.

Büyükşehir personeline promosyon müjdesi

Büyükşehir personeline promosyon müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 ve 2024 yılları arasında geçerli olmak üzere “Maaş Ödeme Protokolleri” imzalandı. Bu kapsamda çalışanlara ödenecek promosyon ücretleri de belli oldu.

27 Mayıs 2021 Perşembe 18:36
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, maaş ödeme protokolleri imzalandı. Mayıs ayında gerçekleştirilen ihaleler ile 2021 - 2024 yılları arasındaki kurum personeli maaş ödemelerini gerçekleştirecek bankalar belirlendi. İhale sonuçlarına göre; sözleşmeli memur, memur ve kadrolu işçi personelleri için en yüksek promosyon bedeli 4 bin 430 TL ile Vakıfbank tarafından verildi. Taşeron işçiler için ise 3 bin 65 TL ile en yüksek teklifi veren İş Bankası oldu. İmzalanan “Maaş Ödeme Protokolleri” ile beraber kesinleşen promosyon ödemeleri KASKİ ve AKBEL dâhil tüm Büyükşehir Belediyesi personellerine yapılacak.

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