Büyükşehir personeline promosyon müjdesi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, maaş ödeme protokolleri imzalandı. Mayıs ayında gerçekleştirilen ihaleler ile 2021 - 2024 yılları arasındaki kurum personeli maaş ödemelerini gerçekleştirecek bankalar belirlendi. İhale sonuçlarına göre; sözleşmeli memur, memur ve kadrolu işçi personelleri için en yüksek promosyon bedeli 4 bin 430 TL ile Vakıfbank tarafından verildi. Taşeron işçiler için ise 3 bin 65 TL ile en yüksek teklifi veren İş Bankası oldu. İmzalanan “Maaş Ödeme Protokolleri” ile beraber kesinleşen promosyon ödemeleri KASKİ ve AKBEL dâhil tüm Büyükşehir Belediyesi personellerine yapılacak.