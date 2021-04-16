Büyükşehir sporcularından peş peşe başarı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları müsabakalarda gösterdikleri başarılarla göz dolduruyor.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde eğitim alan Hamza Alaca, göstermiş olduğu başarılarından dolayı Güreş Milli Takımı’na girmeye hak kazandı.

Genç sporcu 19 ila 25 Nisan tarihleri arasında Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenecek olan 2021 Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası’nda 65 kiloda ülkemizi temsil edecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün bir diğer sporcusu Anıl Kılıçsallayan ise 9 ila 11 Nisan tarihleri arasında Bulgaristan’da düzenlenen Nikola Petrov ve Dan Kolov turnuvasında bronz madalya kazandı. Ağır siklette 125 kiloda yarışan Kılıçsallayan, üçüncü olarak kürsüde Türk Bayrağı’nı dalgalandırdı.