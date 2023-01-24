Büyükşehir Yarıyıl Tatilinde Miniklerin Yanında

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, çocukların yarıyıl tatilini daha eğlenceli ve verimli şekilde değerlendirmelerine katkıda bulunmak için birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Etkinlik takvimi kapsamında, 26 Ocak Perşembe günü ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisi minikler için perdelerini açacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere 2 seans şeklinde sahnelenecek.

Dostluğun, arkadaşlığın ve empati yapmanın önemini konu alan gösterinin biletleri 25 ve 26 Ocak tarihlerinde Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nden ücretsiz olarak temin edilebilecek. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “26 Ocak Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisine tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.