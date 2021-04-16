Büyükşehirden 30 bin aileye ramazan desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İftar Vakti programları devam ediyor. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ve Hattat Arif Yücel oldu. Tarihi Maraş Kalesi'nde gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda KSÜ Öğr. Gör. Ahmet Görüzoğlu ve Büyükşehir Orkestrası Saz Heyeti okunan ilahilerle musiki ziyafeti yaşattı. Programda, Büyükşehir Belediyesi'nin ramazana yönelik gerçekleştirmiş olduğu projeler, İstiklal Mücadelesi ve yardımlaşmanın önemi gibi pek çok konuya değinildi.

Kale Restorasyonu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle tüm hemşehrilerimin ve İslam âleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Geçen yıl Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun yüzüncü yıl dönümüydü. Tarihi Maraş kalemizde yaklaşık 5 yıldır restore halindeydi. Bizde kurtuluşumuzun yüzüncü yılında 12 Şubat'a bu tarihi mekânı yetiştirmeye gayret gösterdik. Kurtuluşumuzun yüzüncü yılına özel Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle tarihi Maraş Kalesi'nin restorasyonu bitirdik. Elhamdülillah bu tarihi mekânın restore edip tekrardan hizmete açmakta bize nasip oldu. Ve 100 yıl aradan sonra ikinci cuma namazını kılmak bizlere nasip oldu. 100 yıl sonra ecdadımızın anısını tekrar burada yaşatmış olduk" dedi.

30 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Ulaşıyoruz

Başkan Güngör düzenlenen programda sosyal yardımlara ilişkin, “Ramazan birlik, beraberlik yardımlaşma ve kardeşlik ayıdır. Pandemi nedeniyle etkinlikleri, iftar çadırlarını ve kaynaşma programlarını eskisi kadar yapamıyoruz. Biz de halkımızla fiziken bir araya gelemediğimiz için bugün de yaptığımız gibi etkinlikleri vatandaşlarımızın evlerine taşımaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 10 bin ihtiyaç sahibi vatandaşımıza düzenli olarak yardım ediyoruz. Bu yıl Ramazan ayına özel olarak 20 bin ihtiyaç sahibi aileye daha yardım etme kararı alarak toplamda 30 bin ihtiyaç sahibi aileye yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl ihtiyaç sahibi ailelerimize ‘Derman Kart’ adında kartlar vererek belli marketlerden alışveriş yapmasını sağladık. Bu sene Ramazan münasebetiyle yapacağımız yardımları Ramazan kolisi yerine ‘Sosyal Destek Kartları’ şeklinde yapmayı planladık. Böylece ailelere yardımlarımızın tamamını bu banka kartı üzerinden gerçekleştiriyoruz. Kartlara yüklediğimiz bakiye çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelerimiz istediği esnafımızdan bu kart sayesinde ihtiyaçlarını karşılayabilecek” ifadelerini kullandı.

Esnaf ve Vatandaş Dayanışması

Başkan Hayrettin Güngör ‘Sosyal Destek Kartı’ projesiyle dayanışmanın yaygınlaştırıldığına, “Banka kartı sisteminin 3 farklı faydasını gördük. İlk olarak ihtiyaç sahibi aile kendi ihtiyacını kendisi belirliyor. İkincisi istediği yerden alışveriş yapabiliyor. Üçüncüsü ise bu alışverişi esnafımıza yaydık yani ihtiyaç sahibi vatandaşımız kendi ilçesinde kendi mahallesinde ve kendi esnafından alışveriş yapabilecek. İnşallah daha iyisini yapmak için gayret gösteriyoruz. Önümüzdeki yıllarda inşallah şehrimizdeki tüm ihtiyaç sahip ve aileleri tespit ederek tüm ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacağız. Ben inanıyorum ki bu kartlarla alışveriş yapıldığında esnafımız da ihtiyaç sahibi vatandaşlara gücü nispetinde indirim yapacaktır. İnşallah, bu sayede vatandaşlarımızın ve esnafımızın dayanışmasını da sağlayacağız" ifadeleriyle dikkat çekti.

Çocuklara Ramazan Kitapçığı

Başkan Güngör son olarak, "Yavrularımızı Ramazan'a hazırlamak ve Ramazan'ın manevi havasını onlara tattırmak için Büyükşehir Belediyesi olarak çok güzel bir kitapçık hazırladık. Ramazan günlüğü adındaki kitapçığımızda Ramazan'ın her gününe özel olarak hazırlanmış etkinlikler ile yavrularımıza Ramazan'ın manevi havasını yaşatmak istiyoruz. Çocuklarımız Kültür yayınlarımızla şehrimizin ve ülkemizin manevi değerlerine temas edebilecek" dedi.

Maraş Sanatçılara İlham Kaynağı Olmuştur

Düzenlenen programda konuşan Hattat Arif Yücel, "Tüm hemşehrilerimize saygı selam ve hürmetlerimi sunuyorum. Hepimizin Ramazan'ı Şerif'i mübarek olsun. Hep beraber çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Mübarek Ramazan ayında inşallah hep beraber dua ederek bu illetten bir an önce kurtulmayı temenni ediyorum. Kahramanmaraş ülkemize sanatçı yetiştiren bir memba bir gözdür. Her sanatçının mutlak Maraş'a en az bir kere yolu düşmüştür. Sanatçılar ya Maraşlıdır ya da Maraş'ta bulunmuştur. Maraş sanatçılara ilham kaynağı olmuştur. Büyükşehir Belediyemizin Kültür ve sanat alanında çok güzel projeleri var. Özellikle Kahramanmaraş Akademi programıyla şehrimizde yeni genç sanatçılar yetiştirmek için çok önemli yer tutuyor. İnşallah Kahramanmaraş Akademiden yeni genç sanatçılarımız çıkacaktır" dedi.