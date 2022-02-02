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Büyükşehir’den ana arterlere hızlı müdahale

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde yağışlar sonrası deforme olan ana arter, bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda soğuk asfalt uygulaması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir’den ana arterlere hızlı müdahale

Büyükşehir’den ana arterlere hızlı müdahale

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehir genelinde yağışlar sonrası deforme olan ana arter, bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda soğuk asfalt uygulaması gerçekleştiriyor.

02 Şubat 2022 Çarşamba 09:55
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış şartlarıyla mücadele eden Büyükşehir Belediyesi diğer taraftan şehir genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle deforme olan ana arter, bulvar, cadde, sokak ve kavşaklarda soğuk asfalt yama uygulaması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda deforme olan ve ulaşıma engel teşkil eden yıpranmalar tespit ediliyor. Tespit edilen bölgelerde soğuk yama uygulaması gerçekleştirilerek deforme olan kısımlar onarılıyor.

Tüm Ekiplerimizle Sahadayız

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Tüm ekip ve personelimizle şehir genelinde çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Kış şartlarıyla mücadele kapsamında bir taraftan kırsal mahallelerimizde kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamalarımız devam ederken diğer taraftan da yağışlar sonrası arterlerimizde oluşan ve ulaşımda aksamalara neden olabilecek yerlerde bakım onarım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaya ve araç trafiğini güvenli daha konforlu hale getirmek için çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.

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