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Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arterlerdeki refüjleri oya, manolya gibi farklı türlerden yüzlerce ağaçla renklendiriyor.

Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor

Büyükşehir’den arterlere yeşil koridor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi arterlerdeki refüjleri oya, manolya gibi farklı türlerden yüzlerce ağaçla renklendiriyor.

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:51
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Kuzey Çevre Yolu’nda toprakla buluşturulan bin 100 adet fidanın ardından ekipler Mehmet Zülkadiroğlu caddesinde çalışmalara başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde ağaçlandırma ve peyzaj uygulamalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, Park ve Bahçeler Şubesi Müdürlüğü koordinesindeki ekipler refüjlerde yüzlerce fidanı toprakla buluşturuyor. Ana arterlerde gerçekleştirilen ağaçlandırma uygulamasıyla oya, manolya gibi farklı türlerden yüzlerce ağaç arterleri renklendirecek. Son olarak Kuzey Çevre Yolu istikametindeki refüjlerde toprakla buluşturulan bin 100 adet fidanın ardından, Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Zülkadiroğlu caddesi de ağaçlandırılıyor. Büyük sanayi ve işletmelerin yer aldığı hatta ağaçlandırma uygulamasıyla yeşil bir koridor oluşturulacak.

Son Güncelleme: 21.04.2021 18:14
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