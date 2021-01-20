Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde kar yağışının ardından meydana gelebilecek don olayı ve buzlanmaya karşı sabaha kadar tuzlama çalışması yaparak oluşabilecek kazaların önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının ardından meydana gelen don olayı ve buzlanmaya karşılık tuzlama çalışması yaptı.

Tüm Ana Arterler Tuzlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Şehir merkezinde kar yağışına paralel olarak caddelerde karla mücadele çalışmalarının tamamlanmasının ardından don olayı ve buzlanmaya karşı tedbir amaçlı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdik. İlimizde Güneşevler, Doğukent Kavşağı, Eski İtfaiye Kavsağı, Arsan Kavşağı, Sütçü İmam Kavşağı, Hünkar Düğün Salonu, Mit Kavşağı, Akdo Kavşağı, Güzelevler, Tekstil Lisesi, Yamaçevler, Huzurevi, Garbi Sokak, Kuzey Çevre Yolu Kavşağı, Madalyalı Kavşak, Şekerdere, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Çocuk Yuvası, Yanık Petrol, Ramada otel güzergâhı, Tekerek Yolu, Ağcalı, Sümbüllü, Boğaziçi iniş ve çıkışları ile toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergahlar ile tüm hastanelerimize ulaşım sağlayan yollarda tuzlama yaparak olası kazalara karşı tedbir aldık. Kış şartlarında ekiplerimiz konuşlandıkları bölgelerde görevlerine 7/24 esasına göre devam etmektedir” denilerek bilgi verildi.