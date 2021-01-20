Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Deva Partisi Türkoğlu ilçe kongresi yapıldı
Deva Partisi Türkoğlu ilçe kongresi...
Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması
Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması
Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor
Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları
Su Boruları ve Sayaçlar için uyarı
Su Boruları ve Sayaçlar için...

Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması

Büyükşehir Belediyesi şehir merkezine kar yağışının ardından don ve buzlanma olayına karşı tedbir alarak, ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçti.

Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması

Büyükşehir’den Buzlanma Çalışması

Büyükşehir Belediyesi şehir merkezine kar yağışının ardından don ve buzlanma olayına karşı tedbir alarak, ulaşımda oluşabilecek aksaklıkların önüne geçti.

20 Ocak 2021 Çarşamba 12:52
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde kar yağışının ardından meydana gelebilecek don olayı ve buzlanmaya karşı sabaha kadar tuzlama çalışması yaparak oluşabilecek kazaların önüne geçti. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri kar yağışının ardından meydana gelen don olayı ve buzlanmaya karşılık tuzlama çalışması yaptı.

Tüm Ana Arterler Tuzlandı

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada: “Şehir merkezinde kar yağışına paralel olarak caddelerde karla mücadele çalışmalarının tamamlanmasının ardından don olayı ve buzlanmaya karşı tedbir amaçlı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdik. İlimizde Güneşevler, Doğukent Kavşağı, Eski İtfaiye Kavsağı, Arsan Kavşağı, Sütçü İmam Kavşağı, Hünkar Düğün Salonu, Mit Kavşağı, Akdo Kavşağı, Güzelevler, Tekstil Lisesi, Yamaçevler, Huzurevi, Garbi Sokak, Kuzey Çevre Yolu Kavşağı, Madalyalı Kavşak, Şekerdere, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi, Çocuk Yuvası, Yanık Petrol, Ramada otel güzergâhı, Tekerek Yolu, Ağcalı, Sümbüllü, Boğaziçi iniş ve çıkışları ile toplu taşıma araçlarının geçtiği güzergahlar ile tüm hastanelerimize ulaşım sağlayan yollarda tuzlama yaparak olası kazalara karşı tedbir aldık. Kış şartlarında ekiplerimiz konuşlandıkları bölgelerde görevlerine 7/24 esasına göre devam etmektedir” denilerek bilgi verildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deva Partisi Türkoğlu ilçe kongresi yapıldı
Deva Partisi Türkoğlu ilçe kongresi yapıldı
BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir Oldu
BBP Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Çavuş Gelir Oldu
Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı
Kahramanmaraş'ta 6 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı
Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor
Özel Sektörün Rekabet Gücü Artıyor
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları
Dulkadiroğlu’nda Karla Mücadele Çalışmaları

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber