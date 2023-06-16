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Büyükşehir’den Cumhuriyet Mahallesi’nde Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 14059. Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki arter, sıcak asfaltla yenileniyor.

Büyükşehir’den Cumhuriyet Mahallesi’nde Asfalt Çalışması

Büyükşehir’den Cumhuriyet Mahallesi’nde Asfalt Çalışması

Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi 14059. Sokak’ta asfalt yenileme çalışması gerçekleştiriyor. Deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki arter, sıcak asfaltla yenileniyor.

16 Haziran 2023 Cuma 14:32

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yol yenileme uygulamalarını kesintisiz sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin çalışma gerçekleştirdiği noktalardan birisi de Onikişubat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan 14059. Sokak oldu.

Arterde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki kısım sıcak asfaltla yenileniyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yoğun bir şekilde sürdürülen asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından arterde gerçekleştirilecek yol çizgi ve levhalandırma uygulamalarıyla konfor ve güvenliği artırılacak yolun kısa süre içerisinde sürücülerin hizmetine sunulması hedefleniyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, arterlerde konfor ve güvenliğin artırılması noktasında yol yenileme çalışmalarının artarak devam ettiği belirtildi.

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Büyükşehir’den Cumhuriyet Mahallesi’nde Asfalt Çalışması
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