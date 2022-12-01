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Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında 3 Aralık Cumartesi günü ‘Mucize Hayatlar – Notalar’ temalı konser düzenleyecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik

Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü kapsamında 3 Aralık Cumartesi günü ‘Mucize Hayatlar – Notalar’ temalı konser düzenleyecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 19.30’da başlayacak.

01 Aralık 2022 Perşembe 12:56

Sosyal belediyecilik hizmetleri çerçevesinde her zaman özel gereksinimli bireylerin yanında olan, desteklerini hiçbir zaman eksik etmeyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ‘Mucize Hayatlar – Notalar’ temalı konser etkinliği düzenleyecek. Sevgi Her Engeli Aşar mottosuyla 3 Aralık Cumartesi günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek konser, saat 19.30’da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, başta özel gereksinimli bireyler olmak üzere konsere tüm Kahramanmaraşlıların davetli olduğu belirtildi.

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Büyükşehir’den Dünya Engelliler Günü’nde Anlamlı Etkinlik
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