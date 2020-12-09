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Büyükşehir’den Esnafa 1.375 Tl’lik Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafına 1.375 TL’lik desteğin verildiğini açıkladı.

Büyükşehir’den Esnafa 1.375 Tl’lik Destek

Büyükşehir’den Esnafa 1.375 Tl’lik Destek

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, pandemi dolayısıyla faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafına 1.375 TL’lik desteğin verildiğini açıkladı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 17:58
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mayıs ve Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantıları’nda öğrenci servisi esnafına yönelik 2020 – 2021 hat ruhsatlarında %50 indirim yapılması kararı alınmıştı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, araç başına 1.375 TL’lik desteğin sağlandığını açıkladı.

Esnafımızın Yanındayız

Gerçekleştirilen destek ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Güngör, “Pandemi nedeniyle faaliyetleri kısıtlanan öğrenci servisi esnafımızın 2020 – 2021 hat ruhsat bedellerinin %50’sini almayarak araç başına 1.375 TL destek sağlıyoruz. Bu günleri birlikte aşacağız. Esnafımızın yanındayız” ifadelerini kullandı. Verilen destek ile ilgili olarak Kahramanmaraş Öğrenci Servisçileri Odası Başkanı Sefa Şavkılı da Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Son Güncelleme: 09.12.2020 18:53
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