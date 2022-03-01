Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kahramanmaraş’ta şampiyon kadınlarla söyleşi
Kahramanmaraş’ta şampiyon kadınlarla söyleşi
Büyükşehir’den ‘Kadın ve Toplum’ Paneli
Büyükşehir’den ‘Kadın ve Toplum’ Paneli
KSÜ’de afet eğitimi!
KSÜ’de afet eğitimi!
Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü Bağımlılıktan Uzak Bir Onikişubat Hayal Ediyoruz
Başkan Mahçiçek, Her Türlü Kötü...
Başkan Okay’dan Yeşilay Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Yeşilay Haftası Mesajı

Büyükşehir’den ‘Kadın ve Toplum’ Paneli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Kadın ve Toplum’ adlı panel düzenlenecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 17.00’da başlayacak.

Büyükşehir’den ‘Kadın ve Toplum’ Paneli

Büyükşehir’den ‘Kadın ve Toplum’ Paneli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Kadın ve Toplum’ adlı panel düzenlenecek. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 17.00’da başlayacak.

01 Mart 2022 Salı 13:53
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, Sütçü İmam Üniversitesi iş birliğiyle 1 Mart Salı günü (bugün) saat 17.00’da ‘Kadın ve Toplum’ adlı panel gerçekleştirilecek. Moderatörlüğünü Avukat Fatma Kaptanoğlu’nun üstleneceği etkinliğin konukları arasında Kahramanmaraş Kadın Platformu Başkanı Zeynep Özbaş Arıkan, KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Tülay Aydın ve Sosyolog – Eğitim Uzmanı Gülseda Kirişçi yer alıyor.

Kadının Toplumdaki Yeri

KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek etkinlikte kadın kimliğinin tarihsel serüveni ve Türk kadın kimliğinin oluşumu, kadının toplumsal hayattaki yeri, kadının çalışma hayatındaki yeri gibi pek çok konu uzman konuklar tarafından farklı açılardan ele alınacak. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şehrimizde bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Etkinliklere tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehir’den ‘Kadın Ve Toplum’ Paneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, KMTSO meclis toplantısına konuk oldu
KİÜ Rektörü Prof. Dr. Özgül, KMTSO meclis toplantısına konuk oldu
Kahramanmaraş’ta şampiyon kadınlarla söyleşi
Kahramanmaraş’ta şampiyon kadınlarla söyleşi
KSÜ ile Göksun ilçe Milli Eğitim müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
KSÜ ile Göksun ilçe Milli Eğitim müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
KSÜ’de afet eğitimi!
KSÜ’de afet eğitimi!
İdlib Şehidinin İsmi Kahramanmaraş'ta Kütüphaneye Verildi
İdlib Şehidinin İsmi Kahramanmaraş'ta Kütüphaneye Verildi

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber