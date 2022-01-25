Büyükşehir’den kimse sokakta kalmasın çalışması!

Kimse sokakta kalmasın sloganıyla Büyükşehir Belediyesi, misafirhanelerini ihtiyaç sahibi vatandaşlara açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yoğun kış şartlarının etkili olduğu kentte yürekleri ısıtan bir çalışmaya daha imza atıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Kahramanmaraş’ta “Kimse Sokakta Kalmasın” adlı proje hayata geçiriliyor. Bu çalışma kapsamında Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı misafirhaneler kapılarını sokakta kalan vatandaşlara açıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Hava sıcaklığının sıfırın altında hissedildiği ve yoğun kış şartlarının etkili olduğu ilimizde, hiçbir vatandaşımız dışarıda kalmasın diye Kimse Sokakta Kalmasın adlı projemizi başlattık. Dışarıda kalan vatandaşlarımızın görülmesi durumunda ALO 153 üzerinden belediyemize ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.