Büyükşehir’den Kitap Tanıtım Programına Davet

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin kültür envanterini geliştirmeye devam ediyor. Yazar Tahir Gören’in kaleme aldığı ‘Kahramanmaraş Evliyaları’ adlı eser de Kültür Yayınları arasındaki yerini aldı.

Bu kapsamda, 27 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de kitap tanıtım programı gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde düzenlenecek etkinlikte Yazar Tahir Gören, kitapseverlerle bir araya gelecek. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılana açıklamada, “27 Haziran Pazartesi günü saat 17.00’de Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde Yazar Tahir Gören’in katılımıyla gerçekleştirilecek etkinliğimize tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.