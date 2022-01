Büyükşehir’den Onlarca Yeni Yuva

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek olmaya devam ediyor. Kış mevsiminin etkilerinin hissedilir şekilde arttığı günlerde sokakta yaşayan canlılar için yaklaşık 1 ton konserve gıda ve mama bırakılırken, yeni yuvalar da can dostları sıcak tutacak. Bu kapsamda, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü atölyelerinde üretilen onlarca beslenme ünitesi, kedi evi ve köpek kulübesi şehrin muhtelif bölgelerinde konumlandırıldı. Pınarbaşı, Çamlık, Muhsin Yazıcıoğlu Parkı, Atatürk Parkı, Hobi Bahçesi, Kapıçam, Malik Ejder Türbesi, Aziz Sancar Parkı, Türkoğlu, Arslanbey Doğal Yaşam Parkı, Midilli At Çiftliği, 15 Temmuz Millet Bahçesi, Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Kılavuzlu Mesire Alanı, Şehitler Koruluğu ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne konumlandırılan ünitelerle, can dostların barınma ve beslenme ihtiyacı karşılanacak.